Reprodução Youtuber Timmy Karter registra um feira livre de drogas em uma das favelas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Um youtuber grego registrou em vídeo uma cena de venda de drogas a céu aberto em uma favela do Complexo do Chapadão , localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro . As imagens capturadas por Timmy Karter estão se tornando viral, mas a polícia irá analisá-las para investigar a feira livre de drogas.

Acompanhado por um morador local, Karter adentra a comunidade, onde diversas bancas exibem o que aparentam ser substâncias como maconha, cocaína e lança-perfume. Uma das bancas mostra até mesmo uma máquina de cartão ao fundo.

Com cautela para não levantar suspeitas, o youtuber dialoga com um dos homens presentes sobre o preço de uma das mercadorias. Ele pega um pino de suposta cocaína e questiona:

Youtuber Timmy Karter registra um feira livre de drogas em uma das favelas do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

"Isso custa 4 dólares (equivalente a cerca de R$ 20)? Eu costumava trabalhar em Londres, onde 3 gramas de cocaína custam quase 200 dólares", diz Timmy ao homem.

No vídeo, o youtuber menciona o preço das drogas no Brasil e compara com os valores praticados em Londres.

Timmy também registra em vídeo um banner que faz referência a uma facção criminosa, observa outras mercadorias e posteriormente deixa o local.

A Polícia Civil informou que investiga a atuação de organizações criminosas na região. Os vídeos e outras provas estão sendo analisados para identificar e responsabilizar os envolvidos"



Além de Chapadão, Karter já realizou gravações na Guatemala, Costa Rica e Colômbia, sempre escolhendo destinos inusitados ou áreas periféricas ao redor do mundo.

Em seu canal, muitos internautas comentaram sobre o vídeo, afirmando que ele foi imprudente, correu riscos ou demonstrou coragem ao mostrar a vida em uma comunidade.



"Coloquei toda a minha energia e coração para filmar e editar este vídeo! Estou muito orgulhoso e feliz! Espero que apreciem e tenham uma noção da situação nas favelas do Brasil, tanto os aspectos positivos quanto negativos", respondeu ele a um seguidor.

