Reprodução/TV Globo Policiais realizam operação na favela da Maré no Rio - 17.04.2023

O batalhão de elite da Polícia Militar realizou na madrugada desta segunda-feira (17) uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que resultou na morte de um criminoso.

Agentes da PM-RJ atuaram no Parque União e na Nova Holanda com a presença de um tanque blindado dentro da comunidade.

Moradores relataram que ouviram tiroteios durante toda madrugada.

A PM informou que um homem morreu e outro ficou ferido após troca de tiros a polícia.

“Duas pistolas e grande quantidade de drogas estavam na posse de um criminoso que se feriu ao entrar em confronto”, informou a corporação.

O suspeito foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde morreu.

