Reprodução/TV Globo José Balbino Fernandes foi preso pela Deam de Nova Iguaçu

Nesta quinta-feira (13), policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam um homem em flagrante por perseguição e ameaça .

A ex-cônjuge de José Balbino Fernandes entrou em contato com a delegacia alegando ser vítima de violência psicológica por causa do comportamento do ex-parceiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Sem perceber que a ex-companheira estava na delegacia, José ligou para ela, que colocou a chamada no viva-voz. Durante a conversa, o homem fez ameaças graves à sua ex-parceira.

"Eu não quero mais nada contigo", disse a vítima. "Mas eu quero contigo", interrompeu José.

"Eu já disse que estou com outra pessoa agora", respondeu a mulher.

"Os dois vão morrer!", respondeu José.

A equipe policial procurou José e o prendeu na Vila São Luís. Na delegacia, a mulher relatou que teve um relacionamento com José por três anos e meio, mas que era uma rotina de humilhações.

Em muitas ocasiões, ela só podia falar com o filho se colocasse o celular no viva-voz para que o homem ouvisse. A mulher também alegou que já foi trancada em casa.

Ela terminou o relacionamento, mas as ameaças continuaram. Ela bloqueava os números de José, mas ele continuava a ligar, mesmo ela trocando de chip, contou à polícia.

