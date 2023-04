Reprodução O Dia Abraçada em um urso de pelúcia, a mãe da menina Ester de Assis Oliveira, de 9 anos, chegou ao Instituto Médico Legal (IML)

Um recente relatório do Instituto Fogo Cruzado aponta que, em menos de quatro meses, já foram registrados mais casos de crianças baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2023 do que em todo o ano de 2022.

O levantamento aponta que 11 crianças foram atingidas por tiro este ano, causando a morte de quatro delas.

Os números preocupam a população, especialmente as pessoas que vivem em áreas de conflito.

Entre as vítimas está a menina Ester Assis de Oliveira , de 9 anos, que foi baleada na cabeça enquanto voltava da escola na comunidade do Cajueiro, em Madureira. A garota não resistiu aos ferimentos.

Os dados revelados pelo Instituto Fogo Cruzado indicam que a violência que atinge as crianças está relacionada às operações policiais e às balas perdidas .

De acordo com o relatório, 37,7% das vítimas foram atingidas durante operações policiais , enquanto 71,5% foram feridas por balas perdidas.

