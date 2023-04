Divulgação Rafael Alves, o Peixe

A Polícia Civil prendeu, neste terça-feira (4), Rafael Alves, também conhecido como Peixe , um dos líderes de uma facção criminosa que atua na Vila Aliança , Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante a operação, os agentes descobriram que o grupo criminoso utilizava um sistema complexo de barricadas para dificultar o acesso das autoridades à comunidade.

A quadrilha tinha um encarregado especializado em instalar os bloqueios. Eles usavam de trilhos de trem , pneus em chamas a ônibus e caminhões roubados para bloquear as entradas da comunidade.

Arma dourada apreendida com líder de facção na Vila Aliança no Rio

As barricadas eram móveis e podiam ser instaladas em diferentes locais da comunidade para impedir a passagem de carros da polícia e outros veículos oficiais.

O delegado do caso afirmou que o grupo havia aperfeiçoado a construção de barricadas, com um sistema de defesa complexo montado pelos criminosos.

Mansão de luxo a Vila Aliança seria de líder de facção preso, o 'Peixe'

Devido ao grande número de barricadas colocadas pela quadrilha de Rafael Alves, também conhecido como Peixe, os policiais tiveram dificuldades para entrar na comunidade, atrasando a operação e permitindo que o criminoso escapasse de casa em um carro acompanhado de dois outros homens.

A Polícia Civil seguiu o carro de helicóptero e indicou que o grupo estava escondido, debaixo de uma árvore. Durante a prisão, foram apreendidos dois fuzis e a pistola dourada , do líder da facção criminosa.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostram a casa luxuosa do suspeito: um duplex, com iluminação, pé direito alto, escadas de granito entre outros detalhes de luxo.



