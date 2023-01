Reprodução/Google Maps Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá





Uma mulher teve a mão e o punho amputados após dar entrada em um hospital de maternidade no Rio de Janeiro para dar à luz. O caso aconteceu há cerca de três meses em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.

Gleice Kelly Gomes Silva, de 24 anos, estava grávida de 39 semanas de seu terceiro filho, e deu entrada na unidade de saúde no dia 9 de outubro de 2022. A criança nasceu um dia depois, de parto normal.

Após a realização do parto ela teve uma hemorragia no útero, e os médicos que a atendiam decidiram colocar acesso venoso na sua mão para injetar o medicamento. Ela então começou a sentir dores intensas no local, além da mão ficar inchada e roxa.





Os profissionais de saúde decidiram, então, transferir a paciente para outro hospital da rede NotreDame Intermédica. Quando ela chegou na unidade de São Gonçalo, foi informada que seu membro teria de ser amputado porque já havia necrosado.

Em entrevista concedida ao jornal O Globo, a fiscal de caixa afirmou que o hospital não deu nenhuma justificativa sobre o procedimento, e disse que acredita ter se tratado de um erro médico.

"Não me deram nenhuma justificativa, pois o outro hospital me transferiu sem muita documentação. Então, estou atrás dessa resposta. Não entendo muito dessa parte da medicina, mas acredito que foi algum erro", disse.

Posicionamentos do hospital e da Polícia

Em comunicado enviado ao iG, o Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá informou que "lamente profundamente o ocorrido", e que está se epenhando em apurar os procedimentos médicos realizados.

" O hospital declara que está totalmente solidário com a vítima, e lamenta profundamente o ocorrido. Reitera o empenho em apurar com toda seriedade, transparência e atenção os procedimentos médicos e hospitalares adotados durante seu atendimento. Para tanto, solicitou ao Comitê de Ética Médico a coordenação desses trabalhos ", disse.

"Independentemente de tal apuração, o hospital vem mantendo contato com a paciente e seus representantes para prestar todo acolhimento possível e atender suas necessidades, assim como se mantem à disposição para que todos os esclarecimentos necessários sejam realizados."

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a paciente registrou o Boletim de Ocorrência do caso na última quinta-feira (12), no 41° DP, e que documentos médicos foram solicitados junto aos hospitais.



"De acordo com a 41ª DP (Tanque), o caso foi registrado como lesão corporal culposa. Testemunhas estão sendo ouvidas e os documentos médicos foram requisitados para ajudar a esclarecer o caso."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.