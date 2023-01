Creative Commons Sirene policial

A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta quarta-feira (4), operações em 17 comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade e quatro em São Gonçalo , na Região Metropolitana . De acordo com a PM, o objetivo das ações é combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Até o momento dois homens foram presos. Um fuzil , dois rádios transmissores, um celular, 18 tabletes de maconha, 260 pinos de cocaína e 261 sacolés de crack foram apreendidos.



Na Zona Norte , as ações acontecem nas favelas de Manguinhos, Arará e Mandela, situadas entre os bairros de Manguinhos e Benfica; nas comunidades Bandeira 2 e do Urubu , do Engenho e na Favela da Galinha , localizadas entre Del Castilho e Pilares.

A PM também ocupa as comunidades Faz Quem Quer, Congonha, Cajueiro, Palmeirinha, Mundial e Jorge Turco, estabelecidas entre os bairros de Rocha Miranda, Madureira, Honório Gurgel, Coelho Neto, Colégio e Fazenda Botafogo.

Na Zona Oeste, as operações acontecem nas favelas do Antares, Rola, Cesarão, Aço e Três Pontes, em Santa Cruz, dominadas por um grupo paramilitar.

Na comunidade Três Pontes, equipes do 14º BPM (Bangu) prenderam um homem, suspeito de integrar uma milícia. Com ele, foram apreendidos um rádio transmissor e um celular.

A ação também acontece na favela Vila Kennedy, situada no bairro de mesmo nome, onde moradores relataram tiros e a presença de barricadas nas vias da região.

Logo no início da ação, um criminoso foi preso em posse de rádio comunicador, 18 tabletes de maconha, 260 pinos de cocaína e 261 sacolés de Crack.

Operação em andamento. pic.twitter.com/uwRUDJfsIw — @pmerj (@PMERJ) January 4, 2023

*O #14BPM faz, nesta quarta-feira (4), uma operação na Comunidade da Vila Kennedy, em Bangu - Zona Oeste da cidade do Rio.*

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos. pic.twitter.com/nYUDPQljOY — Ação e Reação (@reacao_acao) January 4, 2023

Em São Gonçalo, a PM atua nas comunidades do Morro do Castro, onde um fuzil foi apreendido por agentes do batalhão do município, Zumbi, Coreia e Rua da Feira.

