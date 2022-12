Divulgação PRF BR-376 é novamente bloqueada pela PRF(20.12.2022)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou novamente parte a rodovia federal (BR-376) devido ao intenso volume de chuva que atinge o sul do país nesta terça-feira (20).

A rodovia é a mesma onde houve um deslizamento, em novembro, causando a morte de duas pessoas. A via que liga o Paraná à Santa Catarina estava com trânsito liberado nesta manhã somente em uma das pistas.

Agora, a PRF informou que a interdição preventiva é baseada na análise de geólogos e engenheiros e que o bloqueio não tem previsão para terminar devido as chuvas que seguem intensas no sul do país desde o fim de semana.

Pista está interditada no km 669 - BR-376 ( Trecho onde houve o deslizamento em novembro) A PRF montou pontos de interdição antes da serra nos dois estados.

Rotas alternativas

Motoristas em direção à Santa Catarina

Fazer o retorno na praça de pedágio no km 635, em São José dos Pinhais. Na altura do posto da polícia em Tijucas do Sul (km 662), região metropolitana de Curitiba.

Motoristas que seguem à Curitiba

Os veículos que seguem à Curitiba devem pegar o retorno na praça de pedágio de Garuva (SC), logo na altura do km 1 da BR-101.

