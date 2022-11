Reprodução - 14.11.2022 Cargueiro São Luís

O Rio de Janeiro não é para amadores. Enquanto o navio cargueiro colidia com a Ponte Rio-Niterói no fim da tarde desta segunda-feira (14), paralisando todas as pistas da via, um grupo de pescadores observava o acidente do meio da Baía de Guanabara. Ainda mais inusitado, os tripulantes faziam um churrasco dentro da pequena embarcação para acompanhar o desenrolar da situação.

O navio São Luís colidiu com um dos pilares da Ponte Rio-Niterói por volta das 18h25 provocando o fechamento completo da via. O barco estava à deriva e foi levado pela Baía de Guanabara até a ponte por fortes ventos que ocorreram na região. Enquanto isso, os marinheiros assistiam tudo de camarote. Cinco homens, possivelmente militares de folga, também ficaram presos na Baía no momento do acidente.

A cena, registrada em celular por um dos homens, mostrava os pescadores muito tranquilos, apesar da situação não estar muito favorável para eles. Contudo, o grupo mostrava a tranquilidade típica do carioca em meio ao caos. “Pode estar o pau quebrando, mas tem que manter a tranquilidade”, afirma o dono das filmagens enquanto mostra os colegas comendo churrasco e tomando cerveja.

Após algum tempo, engenheiros avaliaram os danos feitos a ponte Rio-Niterói e liberaram a circulação na via. Os pescadores também conseguiram resgate em um barco a remo.

Que climinha gostoso! pic.twitter.com/6gfFwVIg7i — Diego Sangermano (@disangermano) November 14, 2022

ATENÇÃO: nossos heróis pescadores saindo da água sãos e salvos 🙏 pic.twitter.com/UogiiZ7GPI — Diego Sangermano (@disangermano) November 14, 2022

