Um comerciante chinês, 37 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (20) suspeito pelo crime de racismo , após cancelar uma oferta de emprego em seu estabelecimento, na Rua Dias da Cruz, no Méier, na Zona Norte, sob alegação de que "o tom da pele da candidata estar abaixo do padrão".

A prisão foi realizada por agentes do Segurança Presente do Méier que foram chamados por uma testemunha, que assistiu uma mulher, de 26 anos, chegar na loja à procura do emprego, cuja vaga estava sendo ofertada na entrada do comércio.

A vítima informou que ao tentar saber sobre a vaga, o comerciante afirmou que não tinha emprego e apontou, com o dedo indicador, para a pele da candidata.

Na chegada ao estabelecimento, os policiais indagaram o comerciante, o qual alegou não saber falar direito o português e, usando um tradutor online, escreveu no celular que a mulher tinha o tom da pele abaixo do padrão e por isso ela não teria sido recrutada para o trabalho.

