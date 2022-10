Reprodução Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza

A iniciativa “Doe um Futuro”, do juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, conquistou o Prêmio Destaque da 19ª edição do Prêmio Innovare. A Comissão Julgadora da premiação escolheu como vencedora a prática que mais se identificou com o tema: “Educação e Cultura: o futuro do país”.

Através do projeto social, os padrinhos financiam cursos profissionalizantes para os adolescentes em situação de vulnerabilidade. O objetivo é impulsionar a formação profissional desses jovens. Ao todo, mil adolescentes já foram beneficiados.

“O Doe um futuro” funciona dentro do Projeto de Apadrinhamento da 4ª Vara da Infância da Juventude e do Idoso da Capital.

“Nós temos adolescentes que, ao completarem 18 anos, devem deixar o abrigo. Por isso a profissionalização é importante. A ideia do ‘Doe um futuro’ é conceder ao jovem a autonomia financeira, a possibilidade de se sustentar exercendo atividade laborativa”, explica o juiz Sérgio Ribeiro.

A iniciativa foi implementada com a ajuda da Comissária de Justiça Vânia Dias da Paixão, do TJRJ; da empresa de publicidade Vitório CI, que provê a página www.apadrinhar.org e das equipes técnicas da Vara da Infância e Juventude e dos serviços de acolhimento. Também dão apoio ao projeto a Multiplan, Instituto Atitude e a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).

Esta é a segunda vez que o juiz Sérgio Luiz é premiado pelo Innovare. Em 2015, o magistrado venceu, na categoria juiz, com o projeto “Apadrinhar- Amar e Agir para materializar sonhos”. Direcionado para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, com possibilidades remotas de serem inseridas em alguma família por adoção. O Programa tem como objetivo construir laços afetivos e propiciar apoio material para crianças e adolescentes acolhidas em instituições no estado do Rio de Janeiro.

O Prêmio

O prêmio Innovare foi criado em 2004, com objetivo de identificar e disseminar práticas inovadoras da Justiça. Desde então, já premiou mais de 250 ações, além de possuir um banco de dados, acessível a todos interessados, com mais de oito mil iniciativas.

A premiação é uma realização do Instituto Innovare, em parceria com o Consellho Nacional de Justiça (CNJ), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), o Conselho Federal da OAB, a Associação Nacional dos Procuradores da Repúlica (ANPR), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), e o Grupo Globo. O conselho superior do Instituto Innovare é presidido pelo ministro Ayres Britto.

