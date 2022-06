Reprodução / TV Globo - 28.06.2022 Motorista do ônibus assaltado levou o passageiro para o Hospital municipalizado Moacyr do Carmo

Uma tentativa de assalto a um ônibus da empresa Vera Cruz - que faz a linha 018 (Caxias x Parada Angélica) -, por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (29), terminou com um suspeito morto e um passageiro baleado. De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura da Reduc, em Campos Elísieos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, um passageiro estaria armado e reagiu ao assalto, atingindo um dos criminosos pelas costas. Em seguida ele teria pegado a arma do suspeito e fugiu. O outro bandido conseguiu fugir. Um passageiro também foi atingido pelos disparos. O motorista levou o ônibus até o Hospital municipalizado Moacyr do Carmo, no Parque Beira Mar, também, em Caxias. Ainda não há informações sobre o passageiro baleado.

Após deixar a vítima na unidade de saúde, o motorista precisou ser atendido na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Parque Beira-Mar. Em seguida foi com o ônibus para a 59ª DP (Caxias).

Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma “equipe do 15ºBPM (Duque de Caxias) foi informada sobre duas pessoas feridas por disparos de arma de fogo que teriam dado entrada no Hospital Moacyr do Carmo, após uma tentativa de roubo em um ônibus por dois indivíduos que entraram no coletivo e anunciaram o assalto”, diz trecho do documento. A instituição confirmou que “um dos passageiros teria reagido, atingindo um suspeito”. Ainda segundo a PM, o passageiro que disparou ”teria descido do ônibus levando a arma do criminoso e tomou rumo ignorado”.

