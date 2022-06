Reprodução/TV Globo Queda de caixa d'água na Zona Oeste do Rio

Um dos reservatórios de água do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, desabou na manhã desta quarta-feira ferindo uma mulher. O acidente aconteceu pouco antes das 8h. Por conta da queda, parte de um dos apartamentos ficou parcialmente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcela G. Ferreira, de 31 anos, foi atingida na perna, atendida no local e encaminhada para o Hospital municipal Pedro II, também em Santa Cruz.

O acidente aconteceu na Estrada Aterrado do Leme, 747. De acordo com os Bombeiros, a corporação foi acionada as 8h13 e agentes dos Quarteis de Santa Cruz e Campo Grande atuam no local.