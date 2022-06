Reprodução / CNN Brasil - 02.06.2022 Região Nordeste pode voltar a sofrer com chuvas nos próximos dias

Previsões do instituto MetSul Meteorologia apontam que a Região Nordeste pode voltar a sofrer com as chuvas nos próximos dias. De acordo com os modelos atmosféricos, a maior probabilidade é de que haja precipitação moderada a forte sobretudo entre a Zona da Mata pernambucana e parte do Agreste. Hoje, a chuva deve se concentrar sobre o Sergipe, com projeção em torno de 40mm (litros por metro quadrado). Já na quinta-feira, o mau tempo chega a Alagoas e Pernambuco, onde poderá chover ao redor de 100mm a 150mm em apenas 24 horas.

A preocupação maior se concentra na região metropolitana de Recife, castigada por intensas tempestades há cerca de um mês, e que deixaram 129 mortos. Segundo meteorologistas, o risco maior é nas áreas onde vem chovendo com mais frequência e que já se encontram com solo encharcado e mais fragilizado, propenso a deslizamentos, queda de barreiras e inundações.



A volta da chuva é atribuída a dois fenômenos. No primeiro caso, uma frente fria está chegando pelo oceano e vai estimular a formação de nuvens carregadas, especialmente entre Sergipe e Pernambuco. Outro evento, típico desta época do ano, as chamadas "ondas de leste" (pulsos de instabilidade que se propagam desde o continente africano) também vão atuar por dias seguidos, provocando chuva fraca, porém constante.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo entre os dias 14 e 29 de junho confirma, para o litoral de Alagoas e Pernambuco, chuvas próximas a 30mm.

Pelo cálculo do MetSul, que leva em conta o modelo americano de previsão, a chuva mais volumosa tende a ficar restrita à faixa litorânea, desde Salvador até o sul do Rio Grande do Norte. Nessa área, a projeção de precipitação é, em média, de 75mm a 100mm. No litoral norte de Alagoas e litoral e parte da Zona da Mata de Pernambuco, os acumulados podem ser superiores a 100mm/150mm.

