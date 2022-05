Fabio Rossi/Agência O Globo Vinicius Hayden, ex-assessor de Gabriel Monteiro, morreu em acidente de carro

Amigos de Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, pediram que Gustavo Lima, advogado do parlamentar, deixasse o Cemitério Municipal de Mesquita, onde Vinícius será enterrado nesta segunda-feira.

Vinícius morreu num acidente de carro, no sábado, na rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Aos gritos de " traidor e traíra", o advogado deixou o cemitério num carro preto pouco antes do sepultamento. O fato aconteceu durante o velório.

Nesta segunda-feira, agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli iniciaram o trabalho de perícia no carro usado por Vinícius durante capotamento na RJ-130, na Região Serrana do Rio. O veículo foi levado para a parte de trás do pátio da 110ª DP (Teresópolis). Os profissionais recolheram objetos, entre eles uma faca dentro do forro de uma das portas, e papéis que estavam no automóvel. Também foram retiradas peças do veículo para análise.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações preliminares indicam que o motorista perdeu a direção do veículo ao entrar em uma curva na rodovia. Uma sobrevivente relatou aos policiais que não houve intervenção de terceiros no acidente. Na delegacia, ela negou que o carro estivesse em alta velocidade, já que havia sinais de problemas mecânicos por uso de gasolina de baixa qualidade. Ela também afirmou acreditar que o capotamento foi causado pela soma de três fatores: o desconhecimento da via, a escuridão e a sinalização precária da estrada.

Por volta do meio-dia desta segunda, o carro usado por Vinícius foi colocado na prancha de um reboque para ser levado a uma concessionária da Toyota, em Petrópolis, também na Região Serrana. A intenção é permitir que mecânicos e peritos façam a análise mais aprofundada de algumas peças do veículo e possam esclarecer as dúvidas sobre o que ocasionou o acidente.

Durante o trabalho dos peritos no pátio da delegacia foram retirados o para-choque traseiro e algumas peças do motor para análise. Dentro do forro de uma das portas traseiras foi encontrada uma faca. Também foram recolhidos papéis encontrados dentro do automóvel.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.