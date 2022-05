Reprodução - 27.05.2022 Imagens pornográficas apareceram numa tela do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Imagens pornográficas apareceram numa tela de mídia no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, chamando atenção de quem passava diante dela nesta sexta-feira. Registros da inusitada exibição já circulam nas redes sociais, impressionando e surpreendendo também internautas, enquanto geram reações cômicas no Twitter.

"A televisão do aeroporto santos dumont HAHAHAH o funcionário desesperado tentando desligar, coitado (sic)", comentou uma usuária do Twitter, ao compartilhar uma foto.

"Algum gênio conseguiu entrar no totem do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e colocou videos pornôs. O meu Rio é literalmente do c*! kkkkk", postou outro.

"Hackearam um painel do aeroporto Santos Dumont e botaram pornô kkkkkkkkk o brasileiro não tem UM DIA DE PAZ!!!", escreveu mais um internauta.

"O negócio tava animado no Santos Dumont hoje. Sextou mesmo por lá kkkkkkk", zoou outro usuário do microblog.

Veja o vídeo:

Hackearam um painel do aeroporto Santos Dumont e botaram pornô kkkkkkkkk o brasileiro não tem UM DIA DE PAZ!!! pic.twitter.com/tv7kT4j5R7 — Sardinha (@SardinhaVenced1) May 27, 2022

Procurada pelo GLOBO, a Infraero, administradora do Santos Dumont, informou que "tomou as medidas legais cabíveis", incluindo "registro de boletim de ocorrência e comunicação à Polícia Federal", assim que tomou conhecimento da "publicação indevida em um dos monitores publicitários".

A Infraero esclareceu ainda que a responsabilidade pela tela em questão é de uma empresa terceirizada, que já foi notificada sobre o caso "para tomar providências quanto à segurança das informações veiculadas em totens de mídia nesta sexta-feira".

"Ressaltamos que o conteúdo exibido nos monitores de mídia é de responsabilidade das empresas exploradoras de publicidade, que utilizam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação, não tendo qualquer relação com o sistema de informação de voos da Infraero", acrescentou. "Nesse sentido, reforçando seu compromisso com a segurança de seus passageiros, informamos que os monitores relacionados ao caso permanecerão desligados em nossa rede de aeroportos até que esteja garantida pela empresa exploradora de mídia sua confiabilidade."

