Um homem foi preso numa ação da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Rota, da PM de São Paulo, por suspeita de participação em um ataque feito por cerca de 30 criminosos à cidade de Guarapuava (PR) , em 17 de abril, deste ano. Valdeci de Jesus Machado, conhecido como Máscara, foi localizado na Baixada Santista. A informação sobre a prisão foi divulgada nesta quarta-feira pela PM do PR.

De acordo com a corporação, Machado era o chefe da prática conhecida como novo cangaço na região onde ocorreu o crime. Com ele foram encontrados duas pistolas, um revólver e uma carteira nacional de habilitação falsa. No último dia 11, três suspeitos de participação no ataque morreram em confronto com policiais.



Novo cangaço

O grupo armado invadiu Guarapuava, a cerca de 250 km da capital Curitiba, para assaltar uma transportadora de valores. Os criminosos dispararam contra um batalhão da Polícia Militar, fizeram reféns e incendiaram veículos.

Vídeos feitos por moradores e compartilhados nas redes sociais mostraram um cenário de guerra no município. As gravações exibiam blindados do Exército circulando pelas ruas e veículos em chamas. Em algumas, era possível ouvir tiros e explosões. De acordo com a PM, os criminosos não conseguiram concluir o roubo.



Um policial baleado no confronto com os criminosos morreu. O cabo Ricieri Chagas foi atingido na cabeça e teve a morte confirmada uma semana após a invasão de Guarapuava.

Após o ataque, reforços da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram enviados à cidade. No dia seguinte à invasão, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo descobriram um depósito de armas em um sítio.

De acordo com a corporação, os armamentos estavam ligados à quadrilha que atacou o 16ª Batalhão da Polícia Militar de Guarapuava (PR) e uma empresa de transporte de valores.

