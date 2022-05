Divulgação - 14.05.2022 Polícia Civil do Rio e Receita Federal apreende 80 quilos de cocaína em Itaguaí

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio, e auditores da Receita Federal apreenderam, nesta sexta-feira (13), 80 quilos de cocaína dentro de um sítio, em Itaguaí, na Baixada Fluminense . Parte da droga estava envolvida em embalagem com a imagem de uma pantera. De acordo com os policiais, o material apreendido é considerado "de alta pureza".

Conforme as investigações, a droga seria acoplada ao fundo de navios com destino à Europa. Junto com a droga, foi apreendido um sea scooter (uma espécie de motor que serve para deslocamento de mergulhadores quando submersos).

"A droga é comprada em países produtores da América Latina, por U$ 1000, aproximadamente, e revendida na Europa por até €40.000", declarou o delegado Marcus Amim, titular da DRE.

Três pessoas - que não tiveram os nomes divulgados - foram conduzidas e apresentadas à autoridade policial na DRE, que está avaliando o caso.

