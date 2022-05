Instagram/Montagem iG - 11.05.2022 A delegada Adriana Belém, presa durante a Operação Calígula

A delegada, Adriana Belém, passou a noite em uma pequena sala da Corregedoria Interna da Polícia Civil , no Centro do Rio. Durante a noite, a policial prestou depoimento aos corregedores. Na manhã desta quarta-feira, Adriana Belém será levada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Em seguida, ela dará entrada no sistema prisional na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. Ela ficará detida no Instituto Penal Oscar Stevenson, unidade feminina, também em Benfica, à espera da audiência de custódia que acontecerá à tarde.

O Diário Oficial do município Rio publicou nesta quarta-feira (11) a exoneração da policial. Ela era lotada em um cargo de assessora na Secretaria municipal de Esportes e Lazer, pelo qual ganhou R$ 8.345,14 também em abril. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão, do Governo do Estado do Rio, a delegada embolsou R$ 27.248,23 no último mês.

OPERAÇÃO CALÍGULA

A delegada foi presa durante a Operação Calígula nesta terça-feira (10) , ela guardava quase R$ 2 milhões em sacos de grifes famosas em casa. Agentes do Ministério Público encontraram R$ 1,2 milhão nos sacos e pouco mais de R$ 500 mil em uma mala.



De acordo com os investigadores, Adriana Belém tem envolvimento com pessoas que exploravam uma rede de jogos de azar. Entre os controladores, estão o bicheiro Rogério de Andrade e o réu pela morte da vereadora Marielle Franco, o policial Ronnie Lessa.



QUEM É ADRIANA BELÉM?

Adriana Belém entregou o cargo de titular da 16ªDP (Barra da Tijuca) em janeiro de 2020 , após a prisão de dois agentes que trabalhavam com ela serem detidos na Operação Intocáveis II.

Ainda em 2020, Belém foi candidata a vereadora e teve 3,5 mil votos. A campanha da "delegada pop" chamou a atenção, na época, por contar com um grande elenco de jogadores e famosos entre seus apoiadores: Adriano Imperador, Edmundo, Deco, Djalminha, Amoroso, Dudu Nobre, Xande de Pilares, Mc G15 e David Brazil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.