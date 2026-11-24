Reprodução/ Instagram O ex-presidente Jair Bolsonaro, no hospital DF Star

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. De acordo com boletim médico divulgado nesta tarde de terça-feira (24), o ex-presidente apresentou melhora clínica discreta, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.

Bolsonaro, que tem 71 anos e cumpre pena por tentativa de golpe de Estado em regime de prisão domiciliar, foi internado na última sexta-feira (20), com dores abdominais e, após exames, recebeu diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia.

A suboclusão intestinal é uma obstrução parcial do intestino, que dificulta a passagem do conteúdo intestinal, como alimentos, líquidos e gases. Pode provocar sintomas como dor abdominal, inchaço, náuseas, vômitos e dificuldade para evacuar.

Já a broncopneumonia é uma infecção que atinge os brônquios e partes dos pulmões, provocando inflamação e dificultando a respiração. Entre os sintomas estão febre, tosse e falta de ar

Bolsonaro já havia sido diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral em março deste ano.

Na ocasião, o ex-presidente foi internado após passar mal enquanto estava preso na unidade conhecida como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda. A internação e o diagnóstico levaram a defesa de Bolsonaro a apresentar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 24 de março, Moraes acolheu o pedido e autorizou a prisão domiciliar humanitári a pelo prazo inicial de 90 dias. Expirado o prazo, Moraes decidiu manteve o regime prisional.

Sem previsão de alta

Ainda de acordo com o boletim médico, Jair Bolsonaro segue em tratamento clínico, incluindo antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo.

Não há previsão de alta, segundo a equipe médica que o atende.

A internação também levou o ministro Alexandre de Moraes a autorizar, com restrições de segurança, visitas dos filhos e da enteada do ex-presidente durante o período em que ele permanecer no hospital.

A autorização contempla Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Marianna Firmo da Silva. Os filhos mais velho, Flávio e Eduardo, estão nos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro enfrenta complicações abdominais recorrentes desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora (MG) durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgias intervenções para tratar obstruções intestinais.