Reprodução/Fox News Flávio Bolsonaro (PL), em entrevista à Fox News, nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não perdeu a eleição presidencial de 2026 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário nas eleições de outubro, mas para o que chamou de "sistema". Em entrevista à Fox News Digital, divulgada neste domingo (22), o filho de Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem acusa de perseguição política e interferência eleitoral.

Ele também questionou a segurança das urnas eletrônicas, embora tenha admitido que não tem provas de fraude na votação, mas foi desmentido pela emissora.

Dois dias depois de ser derrotado por Lula no segundo turno, em 27 de outubro, Flávio deixou o Brasil com a família e seguiu para os Estados Unidos. À emissora americana, disse que decidiu sair do país para continuar sua atuação política sem as restrições que, segundo ele, são impostas pelas instituições brasileiras.

Não saí do Brasil para fugir. Saí pelo bem do Brasil, e essas acusações são completamente infundadas Flávio Bolsonaro, nos EUA

Para o senador, a investigação aberta contra ele foi fabricada artificialmente e seria usada por Moraes como instrumento de pressão.

Flávio também acusou o ministro de tentar prejudicá-lo durante a campanha. Segundo ele, uma investigação foi aberta poucos dias antes da votação para afetar sua reputação. O senador afirmou ainda que a decisão de restringir seus passaportes foi tomada apenas sete minutos depois da divulgação do resultado eleitoral.

"Sete minutos. Enfatizo: apenas sete minutos após o término da eleição", disse.

Investigado pela PF

A restrição aos documentos de viagem está relacionada a uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis vínculos financeiros entre Flávio e o advogado Willer Tomaz. Ambos negam irregularidades.

A decisão de Moraes determinou a entrega dos passaportes e proibiu o senador de deixar o Brasil. Flávio, por sua vez, considera a medida uma forma de perseguição política.

Questiona urnas, mas admite não ter provas de fraude

Na entrevista, o senador voltou a colocar em dúvida a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ele defendeu mudanças nas regras de votação para permitir a recontagem dos votos, mas reconheceu que não tem provas de fraude nas eleições.

"Não tenho provas, porque estou proibido de investigar", afirmou.

Na sequência, comparou o processo eleitoral brasileiro ao da Venezuela e defendeu a adoção de um sistema de votação com comprovante impresso individual, que, segundo ele, permitiria identificar eventuais irregularidades.

Flávio argumentou que o registro físico de cada voto preservaria o sigilo do eleitor e, ao mesmo tempo, possibilitaria a recontagem. Para ele, o modelo atual não oferece condições adequadas para uma auditoria independente.

"O sistema atual do Brasil permite que os votos sejam contados? Não", declarou.

O senador também criticou os especialistas em tecnologia responsáveis pelo sistema eleitoral. Segundo ele, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceita as informações fornecidas por esses profissionais sem que haja possibilidade de verificação independente.

Desmentido

Na reportagem, a Fox News contesta as alegações de Flávio Bolsonaro mencionando entrevista recente da cientista política Karina Stange Calandrin, professora do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), na qual ela afirma que o sistema eleitoral brasileiro é seguro e justifica.

Segundo ela disse à Fox News, as urnas não se conectam à internet e os dados enviados ao TSE precisam corresponder aos resultados registrados localmente por cada equipamento.

A professora também explicou que uma eventual adulteração exigiria romper os lacres de cada uma das urnas e instalar programas diferentes daqueles homologados pela Justiça Eleitoral. Na avaliação de Karina, uma operação desse tipo dificilmente passaria despercebida.

Disputa à Presidência em 2030

Flávio também falou sobre o futuro da direita brasileira. Quando mencionado o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como um dos nomes com potencial para disputar a Presidência da República, ele diz que o grupo político ligado a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem outros quadros que poderiam concorrer ao Palácio do Planalto.

Ele próprio não descartou entrar na disputa de 2030, caso Jair Bolsonaro continue inelegível.

Em um cenário em 2030 em que o presidente Jair Bolsonaro ainda esteja inelegível para concorrer, eu sou um candidato. Meu nome está na mesa como candidato para 2030, desde que o Congresso faça melhorias no sistema eleitoral Flávio Bolsonaro

Flávio ponderou, porém, que ainda é cedo para definir os planos para a próxima eleição presidencial. Segundo ele, muita coisa pode mudar na política brasileira e internacional nos próximos quatro anos.

Para ilustrar a quantidade de nomes disponíveis na direita, o senador comparou o grupo a um time de futebol com vários jogadores de destaque. Na sua avaliação, há muitas lideranças qualificadas na direita, entre elas Tarcísio de Freitas, em condições de disputar eleições nacionais.

Em relação à esquerda, Flávio afirmou que não vê lideranças com força suficiente para suceder Lula. Segundo ele, o presidente não permitiria o surgimento de outras figuras de destaque em seu campo político.

Flávio critica Hugo Motta e cobra anistia

Ainda na entrevista, o senador também criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e disse que seus aliados não deveriam apoiar a reeleição do parlamentar para o comando da Casa.

Flávio afirmou que Motta nunca pertenceu ao seu campo político e mantém uma postura pragmática, inclusive nas relações com partidos de esquerda. Segundo o senador, o deputado não cumpriu compromissos assumidos quando foi eleito presidente da Câmara, há dois anos, com o apoio de seu partido.

Entre as promessas citadas estava a aprovação de uma anistia para pessoas condenadas pelos atos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

O senador criticou a alternativa aprovada pela Câmara, a Lei da Dosimetria, que prevê mudanças no cálculo das penas. Para ele, a proposta não equivale a uma anistia, pois apenas reduz as punições impostas aos condenados.

Flávio também afirmou que o STF suspendeu a medida e atribuiu a Moraes a responsabilidade pela decisão.

Direita fortalecida

Flávio afirmou que o movimento político fundado por seu pai continua fortalecido e que a direita ampliou sua presença no Congresso Nacional. Segundo ele, a principal expectativa do grupo para avançar em suas pautas está no Legislativo, especialmente no Senado Federal.

Ao comentar sua votação na eleição presidencial, o senador destacou os quase 60 milhões de votos recebidos no segundo turno, o equivalente a 48,21% dos votos válidos. Lula venceu com 51,79%, ou cerca de 64,2 milhões de votos.

Isso mostra que a direita e o movimento Bolsonaro estão mais fortes do que nunca. Mas estamos enfrentando um sistema que trabalha muito para impedir que o Brasil prospere e para impedir que a agenda de direita avance Flávio Bolsonaro





O senador disse que pretende permanecer nos Estados Unidos e continuar se manifestando publicamente contra o governo e as instituições brasileiras. Também afirmou que manterá contato com aliados no Congresso para dar continuidade à sua atuação política.

"Eu não perdi para o meu adversário. Perdi a eleição para o sistema. E é isso que me deixa tão indignado", afirmou.

Ao final da entrevista, Flávio Bolsonaro disse esperar uma intervenção divina para evitar o que chamou de avanço do comunismo no Brasil. Também defendeu que as instituições do país voltem a funcionar normalmente.