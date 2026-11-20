Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ex-presidente, Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (20) no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. A informação foi confirmada pelo hospital, por meio de boletim médico divulgado à imprensa.

O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar depois de ser condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, em setembro do ano passado, permanece no hospital para realização de exames e investigação diagnóstica.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a solicitação para escolta ao hospital ocorreu após avaliação realizada pelo médico cardiologista Brasil Caiado, que compareceu à residência de Bolsonaro e constatou a necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar.

Desde que começou a cumprir a pena, em novembro do ano passado, Bolsonaro voltou ao hospital diversas vezes.

O quadro de saúde também foi levado em consideração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao autorizar, em março de 2026, que o ex-presidente passasse a cumprir temporariamente prisão domiciliar por razões humanitárias.

Sequelas da facada

Jair Bolsonaro acumula um histórico de problemas de saúde, incluindo obstruções intestinais, aderências hérnias e infecções, desde o atentado a faca sofrido em 6 de setembro de 2018, durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG).

Desde então, o ex-presidente passou por diversas cirurgias e internações, principalmente em razão de complicações intestinais provocadas pelas lesões no abdômen.

Em abril de 2025, antes da condenação no STF, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de aproximadamente 12 horas para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal. O procedimento foi necessário devido a aderências decorrentes das operações anteriores.

Ele permaneceu internado por 21 dias, incluindo parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No ano seguinte, em março, já cumprindo pena no Complexo da Papudinha, voltou a ser internado, bacteriana bilateral, de provável origem aspirativa.

Com febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios, ele foi encaminhado à UTI do Hospital DF Star, onde recebeu tratamento. Teve alta em 27 de março, após duas semanas de internação.

Depois disso, Moraes autorizou o cumprimento de prisão domiciliar humanitária por 90 dias e depois, expirado o prazo, decidiu manter a decisão judicial. Desde então, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.