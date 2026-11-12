Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil Jair Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou nesta quinta-feira (12) contra o novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para anular sua condenação a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. A manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Kassio Nunes Marques relata a ação.

O parecer representa um novo obstáculo à tentativa da defesa de reverter a condenação, mas não encerra o processo. Bolsonaro continua cumprindo pena em prisão domiciliar, e caberá ao STF decidir se existem fundamentos para reexaminar a sentença ou suspender sua execução.

O pedido contestado pela PGR foi apresentado em 25 de setembro. É a segunda revisão criminal proposta pelos advogados do ex-presidente, que alegam irregularidades na obtenção e no tratamento de provas digitais utilizadas no julgamento.

Em 28 de outubro, Nunes Marques deu prazo de dez dias para a PGR se manifestar sobre a nova tentativa de anular a condenação.

Defesa questiona provas digitais e cita caso Master

No pedido, os advogados de Bolsonaro apresentam um parecer técnico que aponta possíveis falhas na chamada cadeia de custódia das provas digitais, procedimento destinado a registrar como os materiais foram obtidos, armazenados e examinados.

A defesa sustenta que não teve acesso adequado à íntegra dos arquivos nem tempo suficiente para verificar sua autenticidade durante a ação penal. Segundo os advogados, as conclusões técnicas obtidas posteriormente justificariam uma nova análise do julgamento.

O documento não comprova, por si só, que as provas tenham sido adulteradas. Essa é uma das questões submetidas à avaliação do Supremo.

Os advogados também citam a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso Banco Master. Após a divulgação de mensagens envolvendo o magistrado e o empresário Daniel Vorcaro, Moraes defendeu acesso integral a provas e prazo para examiná-las.

Para a defesa de Bolsonaro, o episódio demonstra que garantias semelhantes deveriam ter sido asseguradas no julgamento da trama golpista.

Outro argumento apresentado é o de que investigações relacionadas à tentativa de golpe teriam sido abertas de ofício por Moraes, sem provocação do Ministério Público.

PGR já havia rejeitado primeira revisão

A manifestação desta quinta-feira ocorre cinco meses depois de a Procuradoria se posicionar contra outro pedido da defesa.

A primeira revisão criminal foi apresentada em maio e também está sob a relatoria de Nunes Marques. Naquela ação, os advogados questionaram a competência da Primeira Turma para julgar o ex-presidente, a validade da colaboração premiada de Mauro Cid e as condições de acesso às provas.

Em junho, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a rejeição do pedido por considerar que os argumentos já haviam sido examinados durante o processo e não apresentavam elementos suficientes para modificar a condenação.

A segunda revisão acrescentou questionamentos técnicos sobre as provas digitais e referências a acontecimentos posteriores ao julgamento.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF em setembro de 2025 por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A sentença tornou-se definitiva, e o ex-presidente passou a cumprir a pena.

STF ainda precisa analisar o pedido

A revisão criminal permite contestar uma condenação definitiva em situações previstas em lei, como a descoberta de provas novas ou a identificação de erros judiciais capazes de alterar o resultado.

Diferentemente de um recurso comum, o pedido não reabre automaticamente o julgamento nem suspende a pena.

Com a manifestação da PGR, Nunes Marques poderá avaliar os próximos encaminhamentos e submeter a revisão à análise dos demais ministros competentes.

Ainda não há data anunciada para o julgamento. Até que o STF tome outra decisão, a condenação de Bolsonaro permanece válida.