Reprodução Instagram Ponte na BR-101





Uma ponte sobre o Rio Paraíba, no km 77 da BR-101, foi implodida na tarde deste domingo (08), em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. A operação utilizou explosivos para derrubar a estrutura, que havia sofrido um desabamento parcial em março deste ano.

Imagens da implosão mostram a ponte sendo derrubada em poucos segundos. Uma grande nuvem de poeira tomou conta da região após a queda da estrutura.

A demolição foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e faz parte das ações necessárias para a reconstrução da passagem. A estrutura já estava interditada para veículos no sentido Natal-João Pessoa.

Por que a ponte foi implodida?

Parte da ponte desabou em março de 2026, depois que um dos apoios da estrutura cedeu. Dois segmentos da construção caíram. Não houve registro de vítimas.

O DNIT havia iniciado inspeções e intervenções emergenciais no local em setembro de 2025. Após o colapso, a estrutura foi considerada tecnicamente irrecuperável, o que levou à decisão de demolir a ponte para permitir a construção de uma nova passagem.

Enquanto isso, os veículos passaram a utilizar a ponte paralela, que atende os dois sentidos da rodovia.

Trânsito na BR-101 teve bloqueio

Para a implosão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou temporariamente a BR-101 nos dois sentidos. O bloqueio começou às 13h30, com previsão inicial de liberação após a conclusão das avaliações técnicas.

O DNIT estabeleceu um perímetro de segurança de 300 metros ao redor da estrutura, incluindo áreas terrestres e aquáticas. A medida também buscou impedir a aproximação de curiosos e proteger pescadores que frequentam o Rio Paraíba.

Após a implosão, especialistas em sismologia e topografia deveriam avaliar as condições da ponte paralela, que permanece em funcionamento. A liberação do trânsito depende da conclusão dessa inspeção.

Quais são as rotas alternativas?

Durante o bloqueio, motoristas que seguiam de João Pessoa para Natal foram orientados a utilizar a BR-230 em direção a Campina Grande e, depois, acessar a PB-041. O trajeto passa por Sapé e Capim, até o retorno à BR-101, nas proximidades de Mamanguape.

Quem viajava no sentido contrário deveria fazer o percurso inverso. Também foram indicadas alternativas por rodovias estaduais que passam por Sobrado e Lucena.

A operação contou com apoio da PRF, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.