Reprodução/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Ponte do Xingu está sendo construída no km 571 da BR-230, na Rodovia Transamazônica, no Pará

Com 700 metros de extensão, a Ponte do Xingu está sendo construída no km 571 da BR-230, na Rodovia Transamazônica, no Pará. A estrutura vai conectar os municípios de Anapu e Vitória do Xingu e substituir a travessia por balsa utilizada atualmente para cruzar o rio.

A ponte será do tipo estaiada, com um vão central de 424 metros e sem pilares no leito principal do rio. O projeto prevê ainda quatro vãos na margem direita e outros quatro na margem esquerda. Para sustentar a estrutura, a fundação foi executada com estacas assentadas diretamente na rocha.

O investimento total do governo federal no empreendimento está estimado em R$ 405,6 milhões.

O que muda para a região

A construção é considerada estratégica para melhorar a mobilidade na Transamazônica, reduzir filas e facilitar o transporte de cargas e passageiros. Atualmente, a travessia depende das balsas e das condições de navegação do rio.

Com a conclusão da ponte, a ligação entre Anapu e Vitória do Xingu poderá ser feita diretamente por via rodoviária, sem depender do serviço de transporte fluvial. A mudança também deve proporcionar maior previsibilidade ao deslocamento de mercadorias e ao escoamento da produção regional.

A expectativa é que o empreendimento contribua para a economia local e beneficie aproximadamente 80 mil pessoas.

Obra ultrapassou 50% de execução

Em janeiro de 2026, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a construção havia ultrapassado 50% de execução e que a previsão de entrega era para o final do ano.

Na ocasião, o órgão comunicou que os blocos de fundação e as estacas estavam totalmente concluídos. Os pilares e contrapesos dos vãos intermediários também já haviam sido implantados nas duas margens do rio, enquanto a concretagem dos mastros estava em andamento.

Em outubro de 2026, o Tribunal de Contas da União (TCU) incluiu a Ponte do Xingu entre as obras rodoviárias prioritárias para receber recursos do Orçamento de 2027. O tribunal apontou a necessidade de R$ 67,9 milhões adicionais para a conclusão do empreendimento.

O iG questionou o DNIT sobre a atual etapa da construção e a previsão de entrega da ponte, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.