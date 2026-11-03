Reprodução/redes sociais Larissa Pereira Macêdo















A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Larissa Pereira Macêdo, de 32 anos, ocorrida na noite do último domingo (1º), no setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia (GO). A vítima morreu após ser agredida, atingida e arrastada por um caminhão durante uma discussão em sua residência. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher, que fugiu do local após a tragédia e permanece procurado pelas autoridades.

Larissa Pereira Macêdo era mãe de uma menina de 8 anos e vivia com o companheiro. Os dois tinham recebido pessoas em casa para uma confraternização, segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar. À noite, parte do grupo foi a uma distribuidora de bebidas. Ela e o homem retornaram antes à residência.

Quando os demais participantes voltaram a pé, encontraram a filha de Larissa na rua, pedindo ajuda. Conforme as informações repassadas à PM, a menina contou que o companheiro havia agredido a mãe com socos. O corpo da mulher foi encontrado na via pública.

Vizinhos relataram que Larissa e o companheiro discutiram antes dele entrar no caminhão. Ela teria subido nos degraus de acesso à cabine, pedindo que o homem descesse. Segundo essa versão, o motorista colocou o veículo em movimento, e Larissa caiu e foi atropelada. A dinâmica ainda está sob investigação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte no local. O caminhão foi deixado em frente à residência do casal. Nesta terça-feira (3), o companheiro não havia sido localizado pela polícia.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia assumiu a investigação. A Polícia Civil solicitou perícias para esclarecer as circunstâncias da morte e apurar a hipótese de feminicídio .