Corpo de Bombeiros Acidente entre caminhonete e carreta deixa um morto na BR-158, em Jataí









Três pessoas morreram e 27 ficaram feridas nas rodovias federais de Goiás durante o feriado prolongado de Finados, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A operação ocorreu entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), período em que foram registrados nove acidentes classificados como graves.

Duas mortes ocorreram na sexta-feira: um ciclista foi atropelado por uma carreta no perímetro urbano de Anápolis, e um motorista morreu em uma colisão na BR-452, em Rio Verde. A terceira vítima morreu na segunda-feira, em um acidente entre uma caminhonete e uma carreta na BR-158, em Jataí.

Em Jataí, o acidente aconteceu à tarde, a aproximadamente cinco quilômetros do distrito da Estância. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma Chevrolet S10 prata e uma carreta Volkswagen Meteor branca. O motorista da caminhonete, de 59 anos, foi encontrado preso às ferragens, sem sinais vitais.

A vítima foi identificada como Suair Guimarães de Carvalho, funcionário da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Jataí. A prefeitura divulgou uma nota de pesar pela morte do servidor.

Uma passageira de 60 anos sofreu múltiplos traumas e foi retirada do veículo por pessoas que estavam no local. Os bombeiros iniciaram os primeiros atendimentos e, durante o deslocamento ao hospital, encontraram uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento e o transporte.

Após socorrer a mulher, a equipe de resgate retornou à rodovia para auxiliar na retirada do corpo do motorista. A PRF também esteve no local. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

Em Rio Verde, os bombeiros foram acionados às 9h03 de sexta-feira para atender ao acidente entre um caminhão bitrem e uma Fiat Strada na BR-452, no sentido de Itumbiara, próximo ao Posto Marajó.

Quando os militares chegaram, o bitrem estava capotado fora da pista, enquanto a Strada permanecia no acostamento. O motorista do veículo de passeio, de 39 anos, estava preso às ferragens e teve a morte constatada no local. Após a perícia, os bombeiros retiraram o corpo, que ficou sob responsabilidade do Instituto Médico-Legal (IML).

O condutor do bitrem, de 52 anos, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento da equipe da concessionária responsável pela rodovia e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

Na véspera do início da operação, outro acidente fatal havia sido registrado em Rio Verde. Na quinta-feira (29), um capotamento na BR-060, em frente ao antigo Frigorífico Margem, matou um jovem de 18 anos e deixou um homem de 24 anos ferido. Essa ocorrência está fora do intervalo de 30 de outubro a 2 de novembro considerado no balanço de Finados.

Conforme os bombeiros, o jovem foi lançado para fora do veículo e teve a morte constatada pelo médico da concessionária Rota Verde. A outra vítima estava consciente e relatava dores no tórax e no abdômen.