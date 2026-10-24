Imagem gerada por IA Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno

Os 158,7 milhões de eleitores que comparecerão às urnas no segundo turno, neste domingo (25), deverão votar apenas para presidente da República e governador, dependendo do estado.

Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais.

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos de idade. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista:

idosos (60+);

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

enfermos;

autistas;

obesos;

gestantes;

lactantes;

pessoas com crianças de colo; ]

doadores de sangue.

Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade.

São eles: