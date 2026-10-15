PCGO Delegado diz que aparelho estava no quarto da moradora, com a câmera ligada e apontada para um espelho; caso ocorreu em Jaraguá, em Goiás





Uma mulher encontrou um celular com a câmera ligada escondido no quarto de sua casa, em Jaraguá, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, o aparelho estava fixado no fundo de um criado-mudo e apontado para o espelho diante do qual ela costuma trocar de roupa.

Um homem que prestava serviço na residência foi preso em flagrante ainda na quarta-feira (14), suspeito de instalar o telefone para filmar a moradora. De acordo com a polícia, ele trabalhava no imóvel havia vários dias e era conhecido e considerado de confiança da família.

Encontrou por acaso

O delegado Glênio Ricardo informou que a mulher procurava um livro no quarto do casal quando percebeu um objeto preso ao móvel, ao lado da parte da cama em que dorme. Ao verificar, encontrou o celular com a câmera acionada.

Apenas a moradora e o suspeito estavam na residência naquele momento. Após a descoberta, ela trancou o quarto e procurou a Polícia Civil para relatar o ocorrido.

Segundo a corporação, ele admitiu ter colocado o aparelho no quarto com a intenção de fazer gravações e disse estar arrependido.

O suspeito foi levado à delegacia e autuado em flagrante por suspeita de tentativa de importunação sexual e violação de domicílio. A Polícia Civil informou que ele seria encaminhado a uma unidade prisional, onde ficaria à disposição da Justiça.

A investigação continua para esclarecer as circunstâncias do caso. O comunicado policial não informa se foram encontradas gravações da moradora no aparelho.



