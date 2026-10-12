Reprodução Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel; os dois estão presos

Mensagens do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com seu cunhado, Fabiano Zettel, mostram que eles discutiram sobre a realização de uma operação de R$ 400 milhões envolvendo a rede de academias Bodytech, em setembro de 2024. Segundo informação divulgada nesta segunda-feira (12) pelo Poder 360, a proposta envolvia um investimento de R$ 200 milhões em troca de participação societária e uma operação de crédito de outros R$ 200 milhões para a empresa.

Os termos constam em uma minuta de MOU (memorando de entendimentos) - documento que registra as condições iniciais negociadas entre as partes para uma possível operação – que foi encaminhado por Fabiano Zettel a Vorcaro em 29 de agosto de 2024.

O investimento de R$ 200 milhões seria feito na Accioly Fitness Participações (AFP), empresa que detém participação na Bodytech, por meio de sua empresa Quatro/A Participações, e na BTFit, aplicativo de treinos do grupo, cujo fundador é Alexandre Accioly.

Em troca do aporte, Vorcaro receberia ações equivalentes a 42,685% do capital da AFP, o que representaria, indiretamente, uma participação de 40% na Bodytech e de 40,68% na BTFit.

Já a 2ª parte da operação determinava que a Bodytech captasse R$ 200 milhões em crédito junto a uma instituição financeira. O MOU estabelecia que essa captação seria uma condição para a efetivação do investimento societário.

Na prática, portanto, segundo apontou reportagem do Poder 360, os R$ 400 milhões não seriam integralmente um aporte direto na Bodytech. Metade corresponderia à compra de participação societária, enquanto a outra metade seria um empréstimo a ser contratado pela r ede de academias.

As negociações

Em 18 de setembro de 2024, Zettel informou que faltava definir a forma e o prazo para a integralização dos R$ 200 milhões destinados à participação societária para que o MOU fosse assinado.

“Sobre BodyTech, perguntei um ponto ao Daniel Monteiro e ele pediu para checar com vc. Única pendência do nosso lado para assinar MOU seria informar (i) forma e (ii) prazo de integralização pelo Investidor dos R$ 200 milhões. Poderia nos confirmar?”, escreveu Zettel a Vorcaro, mencionando o advogado Daniel Monteiro, considerado homem de confiança de Vorcaro e, segundo a Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria Geral da República (PGR), peça central da estrutura jurídica do grupo.

Segundo as investigações, Monteiro teria participado da montagem de empresas de fachada usadas para movimentar recursos de fundos de investimento da Reag e viabilizar pagamentos ao ex-presidente do BRB (Banco Regional de Brasília), Paulo Henrique Costa.

A PF também investiga se Monteiro atuou em outras estruturas financeiras ligadas a Vorcaro para a prática de ilícitos e a ocultação de patrimônio.

De acordo com a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou sua prisão, o advogado teria obtido ao menos R$ 86,2 milhões em proveito econômico com os esquemas investigados.

Em setembro, as conversas sobre a Bodytech continuaram. No dia 23, Zettel informou que a empresa não havia aceitado o prazo de 12 meses para o pagamento, mas teria concordado com o parcelamento dos R$ 200 milhões em 5 vezes.

“Bodytech voltou. Não toparam 12 meses. Mas chegam em 5 parcelas de 40M [milhões]. O que eu faço?”, escreveu. Na sequência, Zettel sugeriu separar os valores de cada parte da operação: “Vou mandar redigir então. 200 de operação do Banco. E os 200 de equity em 5 de 40M. Ok?”....

O termo equity é usado no mercado financeiro para designar participação no capital de uma empresa.

Nesse caso, os R$ 200 milhões seriam destinados à aquisição de ações da AFP.

Negociação adiada

Em dezembro de 2024, Zettel voltou a pedir orientação a Vorcaro sobre a Bodytech e outros negócios. “Me ajuda? Não quero dinheiro… Só quero orientação”, escreveu. Ele perguntou se deveria recusar as propostas, adiar uma decisão ou apresentar alguma resposta sobre os negócios mencionados.





Vorcaro respondeu: “Nenhum desses dá pra fazer agora”. Sobre a Bodytech, orientou: “Bt [Bodytech] barrigar pra janeiro”....

Zettel citou ainda o interesse em outras duas empresas: a Do Bem, fabricante de bebidas integrais e naturais, e a OakBerry, rede brasileira de alimentação saudável, focada na venda de açaí em bowls.

Desfecho desconhecido

Nas mensagens divulgadas pelo Poder 360 não há menção à conclusão do negócio nem à desistência da operação. O MOU previa uma auditoria das empresas envolvidas, com análise de aspectos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, técnicos e comerciais.

A continuidade da negociação dependeria de um resultado satisfatório para o investidor e da assinatura dos documentos definitivos.

O documento também determinava que a operação de crédito deveria ser contratada em condições de mercado e mutuamente satisfatórias às partes. A minuta tinha caráter preliminar e, com exceção de determinadas cláusulas, seus termos não eram vinculantes.