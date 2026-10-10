Arquivo pessoal cedido ao iG O jovem pescador Samuel Cavalcante, de 13 anos, segura o tambacu de 31,5 kg logo após a captura, no 100Spin Trindade, antes de devolvê-lo à água

O jovem Samuel Cavalcante, de 13 anos, conseguiu realizar o objetivo que tanto sonhava na pesca esportiva: fisgar um peixe com mais de 30 quilos. No último domingo (04), o garoto capturou um tambacu de 31,5 quilos no pesqueiro 100Spin Trindade, em Goiás, estabelecendo seu novo recorde pessoal

Arquivo pessoal cedido ao iG Samuel, de 13 anos, e deu peixe

A retirada do peixe da água levou cerca de 15 minutos e precisou da ajuda de uma rede. Com a captura, Samuel ultrapassou sua marca anterior, de 27 quilos. A conquista ficou ainda mais especial porque ele estava acompanhado de amigos.

“Me senti muito feliz porque a meta era pegar um acima de 30 kg”, contou o jovem ao iG.

Samuel pesca há três anos. O interesse pelo esporte surgiu por iniciativa própria, desde então, a captura de um animal com mais de 30 quilos se tornou uma meta pessoal.

Esse não foi o único feito de Samuel nesse dia tão especial, além do tambacu, ele capturou outros dois peixes: um tambaqui e uma pirarara.



Como dizem os jovens da idade de Samuel, pode-se dizer que ele "farmou aura" com os colegas de pesca, e esse domingo jamais será esquecido.

O que é o tambacu?

O tambacu é um peixe híbrido, resultado do cruzamento entre o tambaqui e o pacu. A espécie é criada principalmente em pisciculturas e pesqueiros no Brasil, tanto para produção quanto para a pesca esportiva.

Arquivo pessoal cedido ao iG Samuel pescou ao lado de seus amigos

O peixe pode atingir grandes dimensões e oferecer resistência durante a captura. Por isso, a retirada de exemplares maiores costuma exigir paciência e habilidade dos pescadores.



