Reprodução/redes sociais Escola Estadual Secundino Tavares, em Montes Claros (MG)

Uma tempestade atingiu Montes Claros, no norte de Minas Gerais, na tarde de sábado (03), e danificou a Escola Estadual Secundino Tavares, na Vila Mauricéia. Por causa dos estragos e do risco à segurança, a Justiça Eleitoral interditou o prédio e transferiu, de última hora, seis seções eleitorais que receberiam 1.931 eleitores neste domingo (04), durante a votação.

Imagens registradas após a chuva mostram parte do muro da escola destruída, além de danos no telhado e em outras estruturas do imóvel. Lama e destroços também ficaram espalhados pelo local.

A mudança foi determinada pela 185ª Zona Eleitoral de Montes Claros para evitar riscos aos eleitores e aos servidores que trabalhariam na unidade.

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Eleitores devem procurar novo endereço

As seis seções que funcionariam na Escola Estadual Secundino Tavares foram transferidas para o CEMEI São Norberto, na Rua Antônio Figueiredo Alves, nº 200, no bairro Vila Oliveira.

A alteração valeu para todos os eleitores que estavam cadastrados para votar na escola atingida pelo temporal.

A tempestade também causou estragos em diferentes pontos de Montes Claros. Segundo a imprensa local, foram registradas quedas de muros e árvores, destelhamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.





Eleição movimenta mais de 158 milhões

De acordo com dados do TSE, 158.745.483 brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. O eleitorado cresceu cerca de 2,2 milhões de pessoas em relação ao pleito anterior.

Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

Caso seja necessário, o segundo turno para os cargos do Executivo está marcado para 25 de outubro.