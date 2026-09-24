Reprodução/X Os aliados Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro



Praticamente reeleito em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas olhou para um lado da avenida, olhou para outro, e decidiu atravessar o rubicão para pular de cabeça na campanha do Zero Um.

Duas coincidências acompanham o movimento. Uma é o compromisso de Flávio de acabar com a reeleição e propor mandato de cinco anos. A mudança adiantaria por alguns anos a fila para Tarcísio, caso o candidato do PL seja eleito em outubro.

Outra possível explicação é que Flávio segue em pé a pouco mais de uma semana de votação, mesmo com toda a capivara de escândalos que carrega na campanha.

Tarcísio e outros figurões do centrão e da extrema-direita fugiam dele com medo de contaminação. A possibilidade real de uma eleição, claro, mudou o tom da conversa, e levou até os proceres da federação União Brasil/Progressistas a ensaiarem uma dança do acasalamento com o filho de Jair Bolsonaro.

Flávio sobreviveu a revelações que pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", sobre o pai, e a flagrantes registrados em imagens com protagonistas de todo tipo de escândalo. Não só do caso Master.

O crescimento nas pesquisas deu a Tarcísio e companhia a sensação de embarque seguro. Até que, na contramão, surgiu não um automóvel, mas um jatinho de Vorcaro usado por Flávio para viajar com a família e o amigo Willer Tomaz, envolvido em todo tipo de falcatrua.



O avião pode atropelar meio mundo. Inclusive quem já revia o cálculo da distância segura para não importar para a própria campanha os estilhaços de cada bomba ainda a explodir na campanha do Zero Um.