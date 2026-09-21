PCGO/Redes Sociais Fisioterapeuta é presa após relatos de mutilação íntima em Goiás

A fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva foi presa preventivamente nesta segunda-feira (21), em Goiânia, em uma investigação sobre procedimentos estéticos que teriam causado mutilações na região íntima, queimaduras e outras lesões graves em pacientes. Segundo a Polícia Civil, sete vítimas foram identificadas. Uma delas relata que a profissional retirou tecido além do autorizado e atingiu a região do clitóris.

Além da prisão, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão: um na residência da investigada e dois em seus consultórios. Foram recolhidos celulares, medicamentos e outros materiais relacionados à investigação. De acordo com a corporação, havia medicamentos vencidos entre os produtos encontrados.

Em nota divulgada pela Sílvio Maia Assessoria, a defesa afirmou que a profissional está à disposição das autoridades para fornecer informações, laudos e documentos. Disse ainda confiar que a investigação demonstrará a regularidade da atuação de Magda e o cumprimento dos protocolos técnicos aplicáveis aos atendimentos.

As pacientes ouvidas pela polícia relataram complicações após intervenções nas regiões íntima, facial, glútea e mamária. Entre os problemas descritos estão cortes, queimaduras, sangramentos, infecções, necrose, perda de tecido e cicatrizes.

Relatos de lesões íntimas

Em um dos casos, a paciente afirmou que houve retirada de tecido além do que havia autorizado, com lesão na região do clitóris. Segundo a Polícia Civil, a documentação médico-legal produzida durante a investigação registrou lesões compatíveis com uma intervenção na região genital.

Outra paciente relatou retirada extensa de tecido e lesão na região do clitóris, com necessidade de atendimento médico e uso de antibióticos e outros medicamentos.

A investigação também apura um procedimento que teria provocado queimaduras graves nas mamas. Conforme a polícia, a vítima relatou persistência das lesões e presença de tecido desvitalizado.

Outras pacientes descreveram dor intensa, inchaço, hematomas, secreção, bolhas e cicatrizes após procedimentos com fios, aplicações e outras intervenções estéticas. Parte dos relatos inclui a necessidade de atendimento médico para tratar as complicações.

Perícias e buscas

A apuração reúne depoimentos, documentos e elementos periciais. Em um dos casos, há um registro audiovisual do procedimento, produzido a pedido da própria paciente, além de imagens posteriores das lesões.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos médico-legais já reunidos apontam, em determinados casos, lesões provocadas por cortes e pela ação do calor, inclusive com comprometimento de tecidos da região genital.

A corporação informou que Magda é fisioterapeuta e possui formação complementar em harmonização facial, corporal e íntima. A suspeita dos investigadores é de que alguns procedimentos tenham extrapolado os limites técnicos e legais da atuação profissional, por envolver cortes, retirada de tecidos, alterações da anatomia das pacientes e prescrição ou fornecimento de medicamentos.

Durante as diligências, os policiais também identificaram ausência de licença sanitária para funcionamento do local vistoriado. Segundo a corporação, essa circunstância será analisada pelos órgãos competentes.

A investigação é conduzida pela 7ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia e pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 1ª Delegacia Regional de Polícia.

A Polícia Civil informou que a divulgação do caso foi autorizada por despacho de publicidade, considerando o interesse público e a possibilidade de identificar outras pessoas que tenham apresentado complicações após atendimentos com a investigada. A orientação é que essas pacientes procurem a unidade responsável pela apuração e apresentem documentos, imagens ou outros registros que possam contribuir com as diligências.





Leia a íntegra da nota da defesa

“A Sílvio Maia Assessoria, no exercício do acompanhamento institucional da defesa da fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos quanto às recentes divulgações veiculadas pela imprensa:

Presunção de Inocência e Devido Processo Legal: A Sra. Magda Oliveira da Silva reafirma seu compromisso com a verdade e o rigor ético que sempre pautaram sua atuação profissional na área de fisioterapia e estética. Ressalta-se que qualquer apuração deve observar rigorosamente as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

Cooperação com as Autoridades: A profissional e sua equipe jurídica estão integralmente à disposição da Polícia Civil e do Judiciário para fornecer todas as informações, laudos técnicos e documentações necessárias. Confiamos que o trâmite das investigações demonstrará a regularidade de sua conduta e o devido cumprimento dos protocolos técnicos aplicáveis aos seus atendimentos.

Esclarecimento dos Fatos: Pedimos cautela na divulgação de ilações prematuras e reforçamos que os fatos serão devidamente fundamentados nos autos do processo técnico e pericial competente.

A profissional e a sua defesa reiteram a plena confiança na Justiça e reafirmam que a sua inocência será devidamente comprovada no decorrer dos trâmites legais.”





