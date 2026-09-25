Imagem gerada por I.A Crise Geopolítica e Energética no Oriente Médio

O uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã foi como um tiro pela culatra pois o objetivo principal que era a mudança de regime não ocorreu como Washington previa no início do conflito. O Irã não é a Venezuela e conta com o apoio da China e da Rússia por ser importante produtor de energia na região. Além do mais o Irã está fortemente armado ao contrário de Caracas.

A extensão do conflito ao Iêmen também não fazia parte dos planos norte-americanos com o eventual bloqueio do Mar Vermelho. E um jogo perigoso e ameaçador . Os bombardeios não tem resolvido a guerra e no momento há um impasse sem perspectivas de uma saída diplomática.

Com as eleições para o congresso em novembro Trump se meteu numa tremenda confusão provocando o aumento do preço dos combustíveis nos Estados Unidos. A insatisfação popular e crescente e pode resultar na perda dessas eleições parlamentares. Nesse caso ele poderia ser um pato manco na segunda fase do seu período na casa branca.

O enfraquecimento de Trump parece ser um fato já que não consegue resolver nem criar uma saída para essa guerra que iniciou sem saber como terminar esse conflito. Como ele não tem interesse em gastar dinheiro nem mandar tropas para uma invasão se pôs numa situação difícil nesse importante momento eleitoral.

A falta de diesel no mundo é consequência dessa guerra e atinge até países como o Brasil que também tem problemas para importar fertilizantes em função desse problema grave no oriente médio e no momento infelizmente sem nenhuma perspectiva de solução.