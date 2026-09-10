Gaeco Operação mira braço financeiro do Comando Vermelho e bloqueia R$ 28 milhões

Uma operação contra o braço financeiro do Comando Vermelho (CV) em Goiás bloqueou R$ 28,1 milhões e determinou a apreensão de veículos e bens de luxo nesta quinta-feira (10). A segunda fase da Operação Cifra Vermelha cumpriu dez mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Goiás e Minas Gerais.



Os mandados tem como alvos investigados que, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), ocultavam e movimentavam o dinheiro da obtido pela facção criminosa, principalmente com o tráfico de drogas. Os mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Palmeiras de Goiás, além de Presidente Olegário, em Minas Gerais.

Segundo a investigação, pessoas ligadas ao Comando Vermelho criaram empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos. O grupo também teria utilizado contas bancárias abertas em nome de adolescentes para receber depósitos e movimentar valores repassados por traficantes.

Diálogos interceptados durante a investigação indicam que integrantes da organização orientavam traficantes a depositar o dinheiro da compra e venda de drogas nas contas das empresas e pessoas usadas como "laranjas".

Com os R$ 28,1 milhões bloqueados nesta quinta-feira, o total de recursos sequestrados nas duas fases da Operação Cifra Vermelha supera R$ 56,9 milhões.

Casal apontado como líder foi preso no Rio



O MPGO afirma que um casal apontado como líder do grupo fugiu para uma comunidade sob influência do Comando Vermelho no Rio de Janeiro depois da primeira fase da operação. Os dois foram presos três meses depois e respondem a uma ação penal apresentada pelo Ministério Público.







