Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra um empate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 41% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno na disputa pela Presidência.
O levantamento traz cenários entre Lula (PT), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).
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A Quaest também avalia a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O candidato do PT tem 36% das intenções de voto e o candidato do PL, 29%.
Cenários no 2º turno
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula (PT): 41% (eram 42% no levantamento anterior, em 2 de setembro)
Flávio Bolsonaro (PL): 41% (eram 41%)
Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 13%)
Indecisos: 5% (eram 4%)
Lula x Ronaldo Caiado
Lula (PT): 41% (eram 42% em 2 de setembro)
Ronaldo Caiado (PSD): 38% (eram 37%)
Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)
Indecisos: 4% (eram 4%)
Lula x Augusto Cury
Lula (PT): 39% (eram 40% em 2 de setembro)
Augusto Cury (Avante): 35% (eram 34%)
Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 21%)
Indecisos: 5% (eram 5%)
Lula x Renan Santos
Lula (PT): 42% (eram 43% em 2 de setembro)
Renan Santos (Missão): 37% (eram 36%)
Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)
Indecisos: 4% (eram 4%)
Lula x Romeu Zema
Lula (PT): 44% (eram 44% em 2 de setembro)
Romeu Zema (Novo): 33% (eram 33%)
Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 19%)
Indecisos: 4% (eram 4%)
Cenário de primeiro turno
Veja os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos.
Veja, abaixo, os números do cenário de 1º turno sem Pablo Marçal:
- Lula (PT): 36% (eram 37% em 2 de setembro)
- Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 29%)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (eram 10%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 1%)
- Romeu Zema (Novo): 2% (eram 1%)
- Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
- Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era zero)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)
- Clariana Barão (DC): 0 (era zero)
- Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
- Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 7%)
- Indecisos: 10% (eram 11%)
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 03 de setembro a 06 de setembro. O registro no TSE é BR-01720/2026. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança, de 95%.