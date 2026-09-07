Reprodução/ Senado e PR O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra um empate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 41% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno na disputa pela Presidência.

O levantamento traz cenários entre Lula (PT), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

A Quaest também avalia a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O candidato do PT tem 36% das intenções de voto e o candidato do PL, 29%.

Cenários no 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 41% (eram 42% no levantamento anterior, em 2 de setembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 41% (eram 41%)

Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 13%)

Indecisos: 5% (eram 4%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 41% (eram 42% em 2 de setembro)

Ronaldo Caiado (PSD): 38% (eram 37%)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 39% (eram 40% em 2 de setembro)

Augusto Cury (Avante): 35% (eram 34%)

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42% (eram 43% em 2 de setembro)

Renan Santos (Missão): 37% (eram 36%)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44% (eram 44% em 2 de setembro)

Romeu Zema (Novo): 33% (eram 33%)

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 19%)

Indecisos: 4% (eram 4%)



Reprodução IA Cenário da pesquisa Quaest





Cenário de primeiro turno

Veja os números da pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos.

Veja, abaixo, os números do cenário de 1º turno sem Pablo Marçal:

Lula (PT): 36% (eram 37% em 2 de setembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 29%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (eram 10%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 1%)

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 1%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era zero)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero)

Clariana Barão (DC): 0 (era zero)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 7%)

Indecisos: 10% (eram 11%)

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 03 de setembro a 06 de setembro. O registro no TSE é BR-01720/2026. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança, de 95%.