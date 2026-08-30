CBMGO/Reprodução Jorge Luiz Rêgo Ferreira, de 51 anos, foi localizado na manhã deste domingo (30)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) localizou o corpo do policial civil Jorge Luiz Rego Ferreira, de 51 anos, na manhã deste domingo (30). Ele estava desaparecido desde quarta-feira (26), q uando saiu para uma pescaria no Rio Paranaíba, em Corumbaíba, no estado de Goiás.

O caso

Jorge Luiz pescava com dois amigos na região da Fazenda Três Lagoas quando a canoa em que estavam virou. Uma das pessoas conseguiu nadar até a margem do rio e pedir socorro.

O acidente aconteceu na última quarta-feira (26). As buscas começaram na manhã de quinta-feira (27). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil de Goiás e da Marinha participaram dos trabalhos. Pescadores, fazendeiros da região e a Prefeitura de Corumbaíba também auxiliaram nas buscas.

No último sábado (29), os bombeiros encontraram o corpo de um dos ocupantes da embarcação, o empresário Romes Silva, de 53 anos.

O corpo do policial civil foi encontrado durante as buscas na região da Fazenda Três Lagoas, na zona rural do município.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.