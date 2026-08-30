Mais de 200 pessoas foram regastadas de naufágio na costa norte de Chipre
Redação DW
Mais de 200 pessoas foram regastadas de naufágio na costa norte de Chipre

Ao menos sete pessoas morreram neste domingo (30/08) no naufrágio de uma balsa perto da costa do norte de Chipre, enquanto as buscas por 23 desaparecidos prosseguem, informou o primeiro-ministro turco-cipriota, Unal Ustel.

"Das 267 pessoas a bordo (259 passageiros e oito membros da tripulação), 237 foram resgatadas por nossas equipes", declarou o chefe do governo da autoproclamada República Turca do Norte de Chipre (RTNC), um território separatista reconhecido apenas pela Turquia e não controlado pela República de Chipre, de maioria grega, que fica ao sul da ilha.

"Infelizmente, sete pessoas perderam a vida. Os trabalhos de busca e resgate para localizar os 23 desaparecidos continuam sem interrupção com todos os meios disponíveis", acrescentou Unal Ustel..

Segundo Ustel, a embarcação ficou completamente submersa em uma área onde a profundidade do mar é de cerca de 514 metros e teme-se que ainda haja pessoas em seu interior.

Entre os resgatados há um número não especificado de feridos que estão sendo transferidos para hospitais turco-cipriotas.

Mau tempo

As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as causas do acidente. Ustel apontou para o mau tempo no momento do naufrágio, com um temporal de fortes chuvas, granizo e rajadas de vento de até 160 km/h, algo que classificou como "incomum para um mês de agosto".

"O barco deveria ter partido para a Turquia ontem, mas devido às condições meteorológicas, zarpou hoje" de Girne rumo à cidade turca de Mersin.

Pouco depois da partida, "a primeira onda atingiu a embarcação em alto-mar e, enquanto o capitão tentava contornar a situação, o barco começou a embarcar água com a segunda onda", explicou Üstel.

Testemunhas afirmaram que alguns passageiros pularam no mar depois que a embarcação começou a afundar.

A embarcação emitiu um pedido de socorro às 12h10 (horário local, 6h10 de Brasília), informando que estava "fazendo água" a uma distância de cerca de três milhas ao norte da costa de Chipre.

Por sua vez, o Comando das Forças de Segurança da RTNC declarou em um comunicado que a balsa de passageiros naufragou a 8 quilômetros do porto de Girne.

A nota indicava que, após receber o alerta, o Comando das Forças de Segurança, o Comando da Guarda Costeira, a Presidência da Organização de Defesa Civil e a Direção-Geral de Polícia responderam ao incidente com todos os seus recursos, incluindo navais e aéreos.

Também foi informado que navios das Forças Navais turcas, junto com elementos do Comando da Guarda Costeira, continuam as operações de busca e resgate na região.

Além disso, é esperada a chegada de especialistas procedentes da Turquia para auxiliar nas tarefas de salvamento, segundo assinalou o primeiro-ministro.

A ilha de Chipre está dividida desde uma invasão militar turca em 1974. A República de Chipre, de maioria greco-cipriota e membro da União Europeia (UE), controla o sul, enquanto o norte é ocupado pela República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas pela Turquia e por vezes descrita como estado-fantoche da Turquia.

Atualmente, a República Turca do Chipre do Norte mantém conexões aéreas e marítimas com a Turquia.

Jps (EFE, ots)

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