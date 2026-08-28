Reprodução e Unplash Tenente da PM morre durante Teste de Aptidão Física

Um tenente da Polícia Militar morreu após passar mal durante um Teste de Aptidão Física (TAF). Ele sofreu um mal súbito durante a avaliação. O caso foi registrado em Teresina, no Piauí.

O Tenente foi identificado como José Luzia da Silva, de 63 anos. Ele seria promovido a capitão em novembro, e o teste fazia parte do processo para a promoção.

De acordo com as informações do g1, ele passou mal durante o descanso da avaliação. O oficial chegou a ser socorrido com vida por uma ambulância da PM e levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O mal súbito evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e o tenente não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que ele havia apresentado documentos que permitiam a realização do TAF, sendo assim, ele estava apto a realizar o teste.

A corporação também lamentou a morte do oficial e afirmou que não dá para relacionar a morte com a realização da avaliação física, e que a causa depende de exames clínicos, hospitalares e médico-legais.

Veja nota na íntegra:

"A Polícia Militar do Piauí informa que, após a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), destinado ao processo de promoção de oficiais, o 1º Tenente PM José Luzia da Silva, de 63 anos, apresentou mal-estar súbito enquanto já se encontrava em repouso, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória.

Vale ressaltar que a instituição mantém, como parte de seus procedimentos regulares de acompanhamento da saúde e da capacidade funcional de seu efetivo, avaliações periódicas de saúde e de aptidão física, destinadas à verificação das condições necessárias ao desempenho das atribuições inerentes à atividade policial militar. Essas avaliações integram a rotina funcional da Corporação e também são previstas na legislação como requisitos para os processos de promoção na carreira policial militar.

Nesse caso, o militar havia realizado a inspeção periódica de saúde, apresentado todos os exames necessários e encontrava-se regularmente apto, sob o ponto de vista médico-pericial, para a realização do TAF, sem registro de restrição vigente que contraindicasse sua participação."

Ainda de acordo com a reportagem, o Tenente José Luzia da Silva ingressou na PM em outubro de 1986 e completaria 40 anos de serviço na corporação neste ano.

Teste de Aptidão Físico (TAF)

O Teste de Aptidão Física, ou TAF, de acordo com o site Estratégia Concursos, é a etapa de um concurso que avalia a capacidade de candidatas e candidatos “para suportar, física e organicamente, as exigências do ensino das atividades policiais a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional“.

Essa definição consta no edital da Polícia Federal do concurso feito no ano de 2021.





Em outros cargos, o objetivo é o mesmo. Sendo assim, investigador, delegado, escrivão, agente de polícia e guardas civis municipais também possuem o TAF como uma das fases nos certames.

O teste varia de acordo com a prova, mas, em grande parte, são cobrados corrida, flexão, abdominais e barras. Ainda de acordo com o portal, a prova de barras é a que mais reprova.





