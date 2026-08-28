Montagem Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

A propaganda eleitoral gratuita nas eleições 2026 começa nesta sexta-feira (28), com transmissão no rádio e na TV das campanhas de candidatos e candidatas a governador, senador e deputado estadual. O horário eleitoral gratuito do 1º turno vai até 1º de outubro.

Na disputa ao do Executivo do estado de São Paulo, a primeira propaganda em bloco veiculada na televisão será a coligação Coragem Para Seguir Avançando, do candidato Tarcísio de Freitas. A coligação é formada por Republicanos, PL, MDB, Democrata, Avante, PSD; pela Federação Renovação Solidária, composta por PRD e Solidariedade, e pela Federação União Progressistas — composta por União Brasil e PP. Nos dias seguintes, a exibição seguirá forma de rodízio.

Por conta da aliança de oito partidos que conseguiu fechar, Tarcísio terá 6 minutos e 20 segundos de propaganda na TV, contra 2 minutos e 40 segundos de seu adversário Fernando Haddad (PT), da coligação Desperta São Paulo, formada pela Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil — composta por PT, PC do B, PV e pela Federação PSOL, Rede, PDT e PSB.

Os demais partidos que registraram candidaturas para governador (PCB, PCO, Agir, PSTU e UP) não terão direito à propaganda gratuita por conta da aplicação da cláusula de barreira, em função dos seus desempenhos nas Eleições 2022.

A ordem de veiculação foi definida em sorteio realizado no último dia 17, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em reunião conduzida pelo corregedor regional eleitoral e vice-presidente do Tribunal, desembargador Roberto Maia Filho, mas presenças de representantes de partidos, coligações, federações e emissoras de rádio e TV.

Deputados e presidente

No horário reservado à propaganda de candidatas e candidatos a deputado estadual, a primeira sigla a aparecer será o Partido Avante. Também será o Avante a abrir o primeiro dia da propaganda para deputado federal, que será veiculado às terças, quintas e sábado.

O espaço reservado às candidatas e aos candidatos a senador será inaugurado pela coligação Coragem Para Seguir Avançando.

O tempo de veiculação do horário eleitoral gratuito para presidente, às terças, quintas e sábados, também foi definida por meio de sorteio realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já a ordem, conforme sorteio realizado, o Avante será o primeiro no primeiro dia, seguido peloPSD, PL e Coligação Brasil Pronto para Mais (PT). Nos dias seguintes, a exibição seguirá forma de rodízio.

Grade

A grade da propaganda eleitoral inclui 50 minutos diários em rede, divididos em dois blocos de 25 minutos no rádio e na TV, além de 70 minutos destinados a inserções diárias de 30 e 60 segundos, distribuídas entre 5h e meia-noite.

Em relação ao tempo destinado à propaganda, 10% são distribuídos de forma igualitária entre os partidos e federações, enquanto os outros 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes de cada legenda na Câmara dos Deputados.





Também foi feito o sorteio da ordem de geração do horário gratuito em cadeia pelas emissoras de TV responsáveis. A primeira será a Rede TV, seguida por Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Gazeta. A geração pela emissoras de rádio começará pela Transamérica, seguida por CBN, Record, Capital, Bandeirantes e Jovem Pan.

Em 4 de outubro, no 1º turno, mais de 158 milhões de pessoas, sendo 34 milhões somente no estado de São Paulo, votarão para seis cargos nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e presidente da República. Um eventual 2º turno ocorrerá em 25 de outubro.