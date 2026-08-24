Gustavo Moreno/SCO/STF Ministro do STF, Flávio Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, autorizou, nesta segunda-feira (24) o acesso da Polícia Federal aos dados da operação da Polícia Civil de São Paulo, que mirou a produtora do filme "Dark Horse”.

A decisão atende pedido da PF e permite a corporação a acessar informações obtidas após a ação, realizada em junho, contra Karina Ferreira da Gama, proprietária da produtora Go Up Entertainment, responsável pela produção da cinebiografia inspirada na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Reprodução/redes sociais Cenas de Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro





A ação da Polícia Civil mirou suspeitas de fraudes e desvios de recursos públicos.

Flávio Dino é relator no Supremo Tribunal Federal de ações sobre irregularidades na destinação de recursos indicados por deputados e senadores. Ele autorizou a PF a investigar o possível repasse de emendas parlamentares a empresas vinculadas à produtora do filme sobre Bolsonaro.

Relação com os R$ 61 milhões de Vorcaro ?

A investigação, no entanto, não tem relação com pagamentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao filme.

A destinação de pelo menos R$ 61 milhões de Vorcaro ao filme vieram a público depois do vazamento de áudio em que o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), cobra Vorcaro pelo repasse de mais recursos para o filme biográfico do seu pai.

O dono do Banco Master está preso por suspeita de fraudes financeiras bilionárias, corrupção de servidores públicos e risco de obstrução da Justiça.





A investigação sobre o financiamento do filme foi autorizada em julho, pelo minstro do STF, André Mendonça..

Com a autorização, os investigadores começaram a rastrear todo o caminho do repasse que Vorcaro percorreu até chegar no destino final.

O objetivo da Polícia Federal é entender a origem do dinheiro e o ponto final, já que os R$ 61 milhões foram transferidos por meio de um fundo de investimentos com sede no Texas, nos Estados Unidos. até o momento, não foi divulgado nenhum encaminhamento dessa investigação;