Reprodução/ Ricardo Stuckert/PR Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno na disputa pelo Planalto. Dessa forma, eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou menos.

Considerando os outros candidatos à Presidência, em uma eventual disputa entre o candidato petista e os demais, Lula tem 44% das intenções de voto contra 37% de Ronaldo Caiado (PSD), 44% contra 36% diante de Renan Santos (Missão), e 45% do atual presidente frente a 34% de Romeu Zema (NOVO).

Veja os números de quatro simulações de 2º turno apresentadas pela Quaest:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 43%;

Flávio Bolsonaro (PL): 40%;

Branco/nulo/não vai votar: 13%;

Indecisos: 4%.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%;

Ronaldo Caiado (PSD): 37%;

Branco/nulo/não vai votar: 14%;

Indecisos: 5%.

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%;

Renan Santos (Missão): 36%;

Branco/nulo/não vai votar: 16%;

Indecisos: 4%.

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%;

Romeu Zema (Novo): 34%;

Branco/nulo/não vai votar: 16%;

Indecisos: 5%.

Gerado por IA Cenário da Quaest desta sexta (14)





A pesquisa foi contratada pela Globo em parceria com o jornal O Globo. A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06773/2026.



