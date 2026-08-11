TJMG/Redes sociais Juiz Milton Lívio Lemos Salles (TJMG) é flagrado bebendo vinho e fumando durante julgamento virtual

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) afastou nesta terça-feira (11) o juiz Milton Lívio Lemos Salles, flagrado fumando e bebendo uma garrafa de vinho durante uma audiência virtual. Segundo o órgão, a sessão realizada nesta segunda-feira (10) tinha 15 processos para serem julgados e foi interrompida quando faltava apenas três, assim que o consumo da bebida alcoólica foi percebido pelos participantes

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele aparece consumindo a bebida alcoólica e acendendo um cigarro com um maçarico. Veja:





Salles é juiz de direito auxiliar de 2º grau e atuava no 4º Núcleo de Justiça 4.0 Cível Família do TJMG.

De acordo com nota encaminhada ao iG pelo órgão, o Corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, determinou o imediato afastamento do juiz, assim que tomou conhecimento dos fatos pelo TJMG.

E informou que a decisão será submetida à apreciação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

A Corregedoria-Geral de Justiça já instaurou sindicância para apurar os fatos. Os processos judiciais que estavam sob a relatoria do juiz serão redistribuídos em razão do seu afastamento, e será convocado(a) magistrado(a) de primeiro grau para substituí-lo na atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Cível Família Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

























Na tarde desta terça, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também afastou o juiz Milton Lívio, que fica impedido de desempenhar suas funções até deliberação final da Corregedoria Nacional de Justiça.

Juiz alega difamação

Após a repercussão das imagens, Milton Lívio gravou um vídeo nas redes sociais se manifestando sobre os fatos. Ele alega que está sendo vítima de difamação.

Na gravação, o juiz chama de corruptos e faz ofensas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao ministro Alexandre de Moraes e a desembargadores mineiros.

*Estagiária sob supervisão



