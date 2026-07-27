Gerado por IA O corpo ainda não foi identificado.

Partes de um corpo foram encontradas na manhã desta segunda-feira (27) em uma lixeira no bairro Jardim Estoril, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a lixeira era utilizada por um restaurante. Uma funcionária encontrou uma perna e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo contendo outras partes do corpo em uma segunda lixeira.

A principal suspeita é de que a vítima seja uma mulher, já que as unhas estavam pintadas. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

As investigações seguem em andamento para esclarecer o caso.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) e aguarda retorno.