O corpo ainda não foi identificado.
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O corpo ainda não foi identificado.

Partes de um corpo foram encontradas na manhã desta segunda-feira (27)  em uma lixeira no bairro Jardim Estoril, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a lixeira era utilizada por um restaurante. Uma funcionária encontrou uma perna e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo contendo  outras partes do corpo em uma segunda lixeira.

A principal suspeita é de que a vítima seja uma mulher, já que as unhas estavam pintadas. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

As investigações seguem em andamento para esclarecer o caso. 

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) e aguarda retorno.

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