Reprodução Imagens internas do caminhão mostram o motorista sendo agredido

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) identificou o de agredir um motorista de caminhão da coleta de lixo, ocorrida na semana passada, em Goiânia. De acordo com o delegado dao 4º DP, Wladimir Freire, homem tem cerca de 35 anos e trabalha em uma confecção.

O titular da delegacia disse ao iG, que o homem prestou depoimento e, por se tratar de um crime de menor potencial, e foi liberado em seguida.

Em depoimento, o suspeito admitiu a agressão e afirmou que havia saído para comemorar o aniversário de uma das mulheres que estavam no carro. Uma delas aparece nas imagens subindo no estribo do caminhão da coleta. O grupo também teria consumido bebidas alcoólicas durante a noite.

Outras câmeras permitiram identificação

As imagens registradas pelas câmeras do próprio caminhão e de um condomínio próximo não permitiam identificar o agressor nem visualizar com clareza a placa do veículo. Em uma das gravações, a luminosidade dos faróis prejudicou a identificação.





Segundo Wladimir Freire, policiais civis foram a campo e localizaram outras câmeras instaladas na região. Após a análise das novas imagens, os investigadores chegaram ao proprietário do veículo, um advogado de Brasília, que não estava no carro no momento da ocorrência.

A partir das informações levantadas, a polícia identificou o suspeito. O delegado ressaltou que o homem não era o motorista do automóvel, mas um dos passageiros.

Suspeito diz que "tomou as dores" de passageira

O suspeito da agressão alegou que a confusão começou depois que o motorista do caminhão desceu do veículo para repreender uma das mulheres do grupo, que havia subido no estribo enquanto o equipamento de compactação estava em funcionamento.

Segundo a versão apresentada pelo suspeito, o trabalhador teria falado de maneira ríspida com a mulher. O homem afirmou que “tomou as dores” da colega e que a discussão acabou evoluindo para a agressão.