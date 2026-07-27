Reprodução/TV Globo Marco Aurélio Aurélio Mestrinel, diretor médico do hospital de Santa Casa em entrevista ao fantástico se posiciona repercussão do caso Noah

O caso do bebê Noah, que foi declarado morto após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias e acabou sendo encontrado vivo por funcionários de uma funerária horas depois, continua a intrigar a comunidade médica.

A criança passou por intensas manobras de reanimação, mas teve o óbito atestado no hospital, sendo surpreendentemente resgatada com vida momentos antes do procedimento funerário.

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Em reportagem do Fantástico deste domingo (26), o diretor médico da Santa Casa de Rios Claro (SP) onde Noah estava internado, Marco Aurélio Mestrinel, defendeu a atuação da equipe e afirmou que todos os protocolos técnicos foram rigorosamente seguidos antes da declaração de morte do recém-nascido.

Essa criança ficou em reabilitação por mais de 40 minutos. Todos os aparelhos evidenciavam morte da criança. E, depois disso, ainda faz-se a constatação clínica disse Marco Aurélio









O que diz o diretor



Questionado pela reportagem sobre o ocorrido, Mestrinel releva: "A gente não encontrou nenhuma justificativa do que pode ter acontecido", disse Marco Aurélio.

Segundo o diretor, o hospital teria realizado uma investigação administrativa e o caso também está sendo analisado pela comissão de ética da instituição.

Já foi investigado administrativamente, agora está sendo investigado pela comissão de ética. Até o momento, a gente não tem nenhuma correção para ser feita afirmou o médico









Especialistas explicam

A reportagem ouviu tamem especialistas para explicar o fenômeno raro de Noah, que retomou sinais vitais após óbito declarado.

Os médicos que analisaram o caso, não participaram do atendimento do bebê. Segundo o gerente médico do Hospital Infantil Sabará, Nelson Rorigoshi, ocorrências desse tipo são extremamente raras e costumam afetar adultos ou idosos.

Isso é muito raro no mundo inteiro. Tem uma revisão que foi feita em 2020. Conseguiram pegar 65 casos. A grande maioria é adulto e idoso. A criança já fica fora da curva explicou Nelson Rorigoshi









Uma das hipóteses é a chamada síndrome de Lázaro nome dado ao retorno espontâneo da circulação após o fim das manobras de reanimação.

Eles falam em síndrome de Lázaro, relembrando episódios bíblicos que Jesus fez Lázaro ressuscitar. É uma tentativa de explicação baseada em dados fisiológicos, para não aceitar a teoria de que é algo miraculoso apontou o especialista





Ainda assim, o médico ressalta que a evolução de Noah foge do padrão científico observado para o fenômeno.

"Normalmente são minutos. Mais ou menos 70% das pessoas que retornam, retornam até cinco minutos. E o restante retorna em até dez minutos. Olha só como o caso dessa criança é excepcional. A gente está falando de horas", afirmou.

Estado clínico de Noah

Dois dias após ser encontrado respirando no necrotério da Santa Casa, Noah foi transferido para o Hospital das Clínicas de Bauru, unidade especializada em doenças genéticas e anomalias congênitas. O bebê segue internado, intubado e sem previsão de alta, mas apresenta evolução clínica e contínua sob acompanhamento médico, segundo a família.