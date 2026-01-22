Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Chuvas devem aparecer de forma mais moderada a forte nesta quinta

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua influenciando o tempo nesta quinta-feira (22), causando instabilidade em várias parte do Brasil. No Sul, a previsão é de tempo firme, enquanto nas demais regiões há risco de temporais e volumes elevados de chuva, calor e baixa umidade.

Confira a previsão por região:

Sul

Na faixa litorânea da região, além do leste do Paraná e de Santa Catarina e do nordeste do Rio Grande do Sul, o dia começa com chuvas fracas. No restante da região, o tempo permanece mais firme, com predominância do sol.

No oeste da região, no sul e interior do Rio Grande do Sul e no norte do Paraná, as temperaturas chegam a ficar elevadas. Já no norte e noroeste paranaense, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, conforme os dados meteorológicos do Climatempo.

Sudeste

No Sudeste, a instabilidade deve se apresntar mais intensa no litoral norte, leste e nordeste de São Paulo, com chuva moderada a forte. Em Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro há com risco de temporais e volumes elevados.

Entretanto, segundo o Climatempo, as temperaturas devem ficar mais elevadas na metade oeste paulista, Triângulo e nordeste de Minas e no norte do Espírito Santo.

Leia também: El Niño e La Niña: entenda a diferença entre os fenômenos climáticos

Centro-oeste

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve trazer pancadas de chuva, desde o início desta quinta-feira (22), no centro norte de Mato Grosso e de Goiás, além do Distrito Federal, com intensidade moderada a forte e possibilidade de temporais.

Com a instabilidade se intensificando na região, provocando pancadas elevadas. No extremo sul de Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul, o tempo segue estável, com predomínio de sol. Além disso, há chance de chuva fraca apenas no sul mato-grossense.

Nordeste

O começo da manhã de hoje deve ser marcado por chuva mais forte no Maranhão e Piauí. Ao longo do dia, as pancadas devem aparecer moderada a forte, risco de temporais, no oeste e sul da Bahia.

Já no sul do Ceará e oeste de Pernambuco, as chuvas ocorrem de forma mais fraca, enquanto no litoral de pernambucano, Ceará e grande parte do litoral baiano, a chuva deve ser moderada. No interior da região, o tempo deve ser influenciado pela instabilidade, contudo, com chuva irregular.

Norte

No começo do dia, a previsão é de tempo estável em Rondônia, áreas do Amazonas, grande parte do Pará, Amapá e Tocantins. Entretanto, ao longo do dia, a chuva ganha força na região. No Acre, há risco de temporais.

Em Roraima, a chuva se apresenta de forma irregular. Já noroeste do Pará pode chover de maneira moderada a forte, porém, o tempo deve ficar abafado.







