O tempo, nesta quarta-feira (21), deve permanecer instável devido à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em boa parte do Brasil. De acordo com dados meteorológicos do Climatempo, o Sul do país deve registrar chuvas fracas, com períodos de tempo firme, enquanto o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste seguem com risco de temporais.



Confira a previsão por região:

Sul

Na região Sul, o clima é marcado por chuva fraca na faixa litorânea da região, além do leste do Paraná e de Santa Catarina. Contudo, durante a tarde, as precipitações aparecem de forma isolada no Rio Grande do Sul e em áreas do oeste e interior catarinense. O tempo segue firme nas demais áreas da região.



Sudeste

A influência da ZCAS favorece pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte e risco de temporais. No oeste paulista e no Triângulo Mineiro, as temperaturas seguem mais elevadas. Já no litoral e leste de São Paulo a chuva se mantém ao longo do dia. Na metade norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, há risco de volumes elevados de chuva.

Centro-oeste

O tempo na região Centro-oeste permanece instável desde as primeiras horas do dia, com chuva ganhando força à tarde no centro-norte de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. O calor predomina, mas em áreas de Goiás as temperaturas ficam mais agradáveis.

Nordeste

Conforme o Climatempo, o tempo segue instável no Maranhão, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco, com risco de temporais. Em Sergipe, Alagoas e o interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a chuva aparece mais fraca, com possibilidade de abertura de sol ao longo do dia.

Norte

Sob influência da ZCAS, o clima no Norte do país segue instável. No Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins registram pancadas de chuva moderadas a fortes, com risco de temporais. No Amapá, as chuvas continuam, com risco de temporais no norte do estado. No entanto, as temperaturas seguem elevadas em toda a região.







