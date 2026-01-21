Unsplash A maioria das praias impróprias no estados estão localizadas em Olinda

Nove trechos de praias em Pernambuco foram consideradas impróprias para banho, conforme relatório divulgado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). A maioria das áreas que não possuem condições adequadas, segundo parâmetros da CPRH, está localizada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Confira a lista completa:

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros (Itamaracá);

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastoso Nº 190 - Cond. Roberto Barbosa (Paulista);

Praia do Janga em frente à Rua Betânia (Paulista);

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce (Olinda);

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios (Olinda);

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres (Olinda);

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Recife);

Praia de Suape, praia de Suape (Cabo de Santo Agostinho);

Praia de Gaibu na frente do Centro de Turismo (Cabo de Santo Agostinho).

Em contrapartida, 18 praias foram consideradas próprias para banho. Ao todo, 27 trechos foram analisados pela agência. As amostras foram coletadas no dia 12 de janeiro e os dados têm validade até 22 deste mesmo mês.

Processo de coleta

Segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), as amostras são coletadas semanalmente. O critério de enquandramento em próprio e imprópio segue a Resolução Conama Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

Conforme a CPRH, um balneário é considerado inapropriado quando "não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem".